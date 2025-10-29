中共可疑船艦關閉AIS、冒用識別闖金門水域 國安局：至少8種樣態

中國權宜輪「順興39」1月初破壞我國海底電纜後行蹤不明，其還關閉AIS隱藏行蹤。（資料照）

〔記者方瑋立／台北報導〕中共船艦近期多次進入金門禁限制水域，甚至逕行關閉船舶自動識別系統（AIS）等手法，國安局長蔡明彥今（29）日在立法院答詢時證實，政府已掌握至少8種樣態，包括關閉AIS、冒用他船水上行動業務識別碼（MMSI）等異常行為，確實造成水域監控的難度增加。國民黨立委陳永康示警，中共漁船、海警船或商船「混航偽裝」情形嚴重，恐對金門安全構成潛在威脅。

陳永康今天在立法院外交及國防委員會質詢指出，據今天上午8時40分截取的最新監測圖顯示，金門禁限制水域內共有7至8艘黃色商船通過，另有多艘標示為灰色的船隻關閉AIS訊號、失去辨識。

陳永康示警，部分可能是具其他任務的中共漁船，或者海警船關機進入。他強調，禁限制水域不能稱為「灰色地帶」，但實際上由海巡執法，船隻有限。將來這些中共船隻可能混入商船，甚至公然在我門口下錨停滯，若未妥善應對，恐影響金門海域安全與執法效能。

請繼續往下閱讀...

國民黨立委陳永康29日示警中國漁船、海警船關閉AIS闖禁限制水域恐影響金門安全。國安局長蔡明彥證實，已掌握中共船艦進入我禁限制水域至少8種樣態，包括關閉AIS、冒用不同船隻MMSI等，確實增加我方監控水域的難度。（圖取自國會頻道）

蔡明彥答詢表示，海巡署已於外離島部署船艦能量，在第一線排除異常狀況，確認相關船艦的位置與屬性；國安局並分析中共船艦進入禁限制水域的行為，歸納出8至9種不同樣態，包括關閉AIS、冒用他船MMSI，確實已增加水域監控上的難度。

蔡強調，國安單位持續監測異常活動，並召開跨部會的會議研商，提升情資分享效率；海巡署目前亦爭取約200億元造艦預算，可以提升海巡通報、辯證及驅離等前線執法與監控能量。

另，陳永康提及，中國廈門翔安機場今年底完工後，中方是國際民航組織（ICAO）的成員，會公布其機場起降涵蓋指導區，半個金門、左上半部都在其管轄區，面對這種情勢，雖基於飛安與人道精神我方會尊重，但仍應防範中方藉機擴張管轄權。他建議國安局提前因應，與國防部、陸委會、海巡署密切協調，提早準備應處。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法