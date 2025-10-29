中國單日30機艦擾台 國安局：持續監控共軍年底是否大型演訓

我國國防部今日掌握中國25架次軍機、5艘次軍艦在我國周遭活動。圖為中共軍機示意圖。（資料照）

〔記者方瑋立／台北報導〕中國持續加強對台武力恫嚇與灰色地帶襲擾力道，國防部今（29）日公布，自昨（28）日上午6時至今上午6時，合計偵獲中共25架次軍機、5艘軍艦持續在台海周邊活動；國安局長蔡明彥今日表示，目前共軍演訓活動屬例行性，會持續與國防部發揮聯合情監偵效能，並與國際有盟交換中共相關活動情資，掌握年底是否會出現年度大型演訓。

國防部今天表示，自昨天上午6時至今上午6時止，偵獲中共軍機25架次、軍艦5艘持續在台海周邊活動，其中有23架次軍機逾越台海中線，進入台灣北部及西南空域。

國防部指出，另有共軍5艘艦艇持續在台海周邊進行活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控應處。

國安局長蔡明彥今天上午受訪說，我國國慶後之後，中共緊接著有四中全會，以及後續川習會，習近平出席APEC等海外行程安排，因此目前所掌握到共軍相關演訓活動屬例行性。

不過，蔡明彥指出，時序進入11月，因為中國年底會有年度、年終的大型演訓動作，包括歷年來共軍所謂全軍戰略演習相關規劃，國安局會持續和國防部發揮聯合情監偵效能，也會與國際友盟交換中共相關活動的情資。

蔡說明，中共要進行大規模軍演，就一定會有裝備動員、船艦出港、海上活動，這部分國安單位絕對都能充分掌控。

