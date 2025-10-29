單一核彈頭威力等於廣島原爆6倍 法國M51.3潛射彈道飛彈服役

法國M51潛射彈道飛彈的先前試射畫面。法國國防部宣布，其現代化版本M51.3已正式服役，旨在確保法國可信的第二次打擊能力。（圖：法國海軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕法國國防部28日宣布，其現代化版本的M51潛射彈道飛彈（型號M51.3）已正式服役，稱此舉為法國海基核嚇阻力量現代化的「重大里程碑」。在潛在對手反飛彈能力不斷提升的背景下，此次升級目的在於確保法國「可信的第二次打擊能力」。

根據《Defense News》報導，法國國防部長沃特蘭（Catherine Vautrin）24日宣讀M51.3飛彈的服役令。她表示，這項成就體現了法國《2024-2030年軍事規劃法》的重大雄心，即加速能力現代化，並確保法國嚇阻力量的長期可信度。

瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）今年6月曾警告，全球幾乎所有核武國家都在升級現有武器，世界正進入一場危險的新核武競賽。

請繼續往下閱讀...

M51.3是M51系列的第三款最新版本，配備了新型核彈頭，並在射程、精準度與突穿敵人防禦的能力上有所提升。根據《原子科學家公報》估計，M51.3的射程超過9500公里，高於前一版本的9000公里。

報導指出，該型飛彈可攜帶4至6枚「多目標重返大氣層載具」（MIRV），據信每個彈頭的爆炸當量為10萬噸。這意味著單一彈頭的威力，就超過1945年8月廣島原子彈的6倍。M51.3將部署於法國的4艘「凱旋級」彈道飛彈核潛艦上，每艘潛艦可配備16枚。

海空全面現代化 維持北約戰略自主

此次飛彈升級，是法國全面核武現代化計畫的一環。法國也正著手自2030年代起，以新一代核潛艦（SNLE 3G計畫）取代現役的凱旋級潛艦。在空基核嚇阻方面，法國正研發ASN4G極音速飛彈，以取代目前由「飆風」（Rafale）戰機掛載的ASMPA核巡弋飛彈。

法國強調，此次升級也表明其在北約（NATO）內部維持「戰略自主」的決心。法國的核力量獨立於北約的指揮管制結構與決策過程之外。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法