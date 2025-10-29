蔡明彥：中共年輕將領不受習近平信任 持續觀察冒進爭功可能

立法院外交及國防委員會29日邀請國安局長蔡明彥報告「近期東亞情勢變化對我國影響之研析」並備質詢。（記者廖振輝攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕中共四中全會落幕，國安局長蔡明彥今（29）日指出，中共中央委員候補名單均跳過軍方代表，中央軍委也未增補，由過渡性人物、高齡的張升民擔任，顯示中國國家主席習近平不信任較年輕的新一代將領，造成軍委結構縮小化，至於未來是否將造成習的軍事決策偏聽及風險，或者年輕將領是否為爭功而在軍事活動上冒進，我方會持續注意。

中共四中全會今日在北京閉幕，審議通過《中國共產黨第二十屆中央委員會第四次全體會議公報》，增補火箭軍出身的張升民為中共中央軍事委員會副主席。（圖擷取自解放軍報）

立法院外交及國防委員會今天邀請國家安全局專案報告「近期東亞情勢變化對台灣影響之研析」，並備質詢。

民進黨立委陳俊宇詢問，中共稱何衛東、苗華等9名上將違反黨紀，涉嫌嚴重職務犯罪、數額巨大等問題被開除黨籍及軍籍，除官方反腐敗說法外，是否可能有其他罪名？

蔡明彥回應，國安局掌握中共16名上將從去年12月至今未露面，日前已預判可能會有比較大規模的整肅調查。另值得注意的是，原應有205人的中共中央委員，實際出席僅168人，37個未出席名單包括之前被查辦、長期未出現者比例非常高，約佔18%，代表調查規模非常大。

此外，蔡明彥指出，中共中央軍委看起來維持4人，並無增補人員，且11名候補名單中，皆跳過軍方代表，整體顯示習近平不太信任軍方將領，所以由高齡的張升民接任軍委副主席，國安局判斷是過渡性人物。

蔡明彥強調，整體作為反映中共領導人對軍方較年輕一代將領不信任，中央軍委組成結構縮小化，至於是否會造成領導人在軍事決策的偏聽或帶來風險，國安局會持續密注。

蔡明彥：不排除中共軍演轉移內部整肅焦點、穩定軍心



至於共軍指揮層出現斷層是否將影響對台規劃和能力，整肅期間有無可能採取其他行動轉移內部壓力？蔡明彥說，中共懸缺的軍事重要職務皆有代理人，近2年大規模整肅期間，無論火箭軍、軍備或政工系統，中共軍事演訓皆持續進行，不能排除中共會透過軍事演訓轉移內部整肅焦點、穩定軍心。

另外，蔡明彥提醒，共軍高層將領遭大規模清洗後，年輕一代將領為求積極表現，會不會在對外軍事活動出現爭取表現或冒進的舉動，國安局仍在持續觀察分析。

民進黨立委邱志偉詢問，軍系將領缺席透露習大權「牢牢在握」或「岌岌可危」，國安局有何判斷？

蔡明彥回應，國安局解讀中國貪腐與忠誠問題仍嚴重，這次加大清理力道。至於習是否仍獨攬大權？蔡明彥說「對」，目前習幾乎獨攬軍權，只是對部分將領的背景缺乏信任，未來5年其地位應該不會發生問題，從四中全會公報中也未提及接班或續任問題，說明其大權依然穩固。

