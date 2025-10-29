國安局高層異動 30餘年「科技老將」張元斌回鍋任政務副局長

總統令，退役中將、前國安局常務副局長張元斌接任政務副局長。（資料照）



〔記者涂鉅旻／台北報導〕國安局高層出現異動，由於國安局政務副局長柯承亨請辭獲准，總統核定任命退役中將、前國安局常務副局長張元斌接任此職，全案11月1日生效。長年在國安局服務的張元斌，有著超過30年的經歷，他在今年3月屆齡退伍後「回鍋」擔任副局長職務，據傳就是借重其科技管理長才。

國安局設有一席政務副局長及兩席常務副局長，除了出現人事異動的政務副局長，簡華慶中將、陳松吉等兩人則任常務副局長。

知情人士表示，張元斌從擔任中尉起即在國安局服務，經歷長達30餘年，張元斌任職期間，積極推動科技情報業務、國際情報合作等重要專案，績效卓著，因此，他在前年2月獲得國安局長蔡明彥拔擢，從科技中心主任升任常務副局長，直到今年3月屆齡退伍。

這名人士說，張元斌是中央大學資訊管理研究所博士，有科技整合及政策規劃的專業背景，具備科技管理專長，國安歷練完整，熟稔國安情報團隊運作機制，預料蔡明彥未來將借重張的跨領域整合能力及專業實務經驗，協助推動網路爭訊攻防、人工智慧（AI）科技研發及運用等工作，即時因應全新型態的國安挑戰。

該人士表示，當前是台灣國際情報交流的關鍵時刻，尤其科技情報已成為台灣與國際友盟的合作重點，當中共對我國複合式威脅，包括軍事動態、資安侵駭、灰帶襲擾、爭訊傳散等議題的應處，均與科技情報息息相關。

由於常務副局長簡華慶中將有著資通電背景，知情人士說，張元斌與簡華慶將可以協助推動「專業化、國際化、科技化」的情報工作目標，掌握快速變化的科技發展趨勢，因應新興複合式威脅，達成維護我國家安全的任務。

