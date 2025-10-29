空軍66架F-16V戰機「0交付」 鍾樹明：擬保留預算、要回不當得利

圖為東歐國家斯洛伐克本（10）月最新接收的單座型F-16C Block 70戰機。與此同時，我國至今仍無同型機返台交軍。（斯洛伐克國防部官方Facebook）

〔記者陳治程／台北報導〕我國2019年向美採購66架F-16V Block 70戰機，原定前年起交付，但首架雙座機直至今年3月才在美國交付；空軍原估今年可獲十架、時隔半年卻表示明年全數交機有困難，引發外界關注。對此，國防部軍備副部長鍾樹明昨日表示，若該案未如期結案，除將保留預算，也會針對要求原廠返還遲延期間的不當得利，保障我國權益。

立法院院會昨（28）日安排施政總質詢，立委徐巧芯質詢時關切空軍66架F-16V Block 70戰機採購進度。她質疑，我國原定前（2023）年起出廠交付單座、雙座機各一架給我方測試，去（2024）年起應以每批4至5架速度分批交機，今（2025）年出廠28架，明（2026）年交畢；但實際上，僅有今年在美國交付一架雙座機，國防部面對進度延宕，是否有規劃相關處置？

國民黨立委徐巧芯28日在立法院院會施政總質詢上，詢問空軍66架F-16V戰機採購案最新進度，以及國防部針對交機進度延宕的相關作為。（擷自立法院隨選視訊IVOD）

對此，行政院長卓榮泰初步回應，我國不排除對原廠軍備的交付延宕採取法律行動；國防部軍備副部長鍾樹明上將補充，他已於訪美期間、台美專案管制會議上提出此情形，但F-16V戰機採購案屬軍售管道，並無求償機制，只有商售（DCS）方式才有辦法。因此，未來除計畫「保留預算」，還將針對美廠遲延交付的不當得利，正式提出返還要求。

我國是在2019年向美採購66架F-16V Block 70戰機，原訂2023年起陸續交付，但受原廠洛馬人力、供應鏈缺料，以及軟硬體整合測試等因素，首架機號6831的雙座機，直至今年3月才在美國交機，空軍參謀長李慶然當時表示，空軍今年接收十架以上是「樂觀其成」；時隔半年後，他坦承全案要依原規劃在明年底前交付完畢，「評估風險相當高」。

空軍參謀長李慶然中將日前在外交國防委員會上坦承，66架F-16V BLK70戰機要在2026年底前全數交畢，「評估風險相當高」，樂觀程度與半年前說法大不同。（擷自立法院隨選視訊IVOD）

立委昨日質詢後，國防部發布新聞稿強調，我國多數軍購案在新冠疫情後進度仍正常或超前，惟F-16V BLK70戰機等3案延宕；目前各項軍售案均由台美雙方，透過各式會議以及駐廠稽核等機制嚴密管制；我方並檢討修正發價書付款期程，避免在裝備未交運時過早付款、確保權益。同時間，國軍部隊亦已採取各種措施，加速完成接裝訓練，期於獲裝後有效強化防衛戰力。

