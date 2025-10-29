美軍「航艦殺手」HALO計畫復活？廉價版極音速飛彈「黑鬍子」登場

美國國防新創公司Castelion為其「黑鬍子」（Blackbeard）極音速武器計畫，所進行的測試載具飛行畫面。（圖：Castelion Corporation）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國海軍近期授予國防新創公司「Castelion」一份合約，可能指向海軍正尋求一種新型、低成本的空射極音速打擊武器。約1年前，美國海軍因預算限制，中止了原定的「極音速空射攻勢反水面作戰」（HALO）計畫，留下待彌補的能力缺口。

根據軍事網站《The War Zone》報導，Castelion公司宣布獲海軍與陸軍合約，將其「黑鬍子」（Blackbeard）極音速飛彈系統整合至作戰平台。該公司稱，「黑鬍子」是為大規模量產與快速部署而設計，成本僅為傳統武器一小部分，旨在支持國防部建立大規模、可信的非核嚇阻能力。

極音速武器通常指能以5馬赫以上速度持續飛行的武器。Castelion雖已進行多次試射，但表示目前測試載具並不代表最終武器系統的設計。

種種跡象顯示，海軍正將「黑鬍子」視為一款空射武器。根據海軍研究辦公室（ONR）在2024年2月授予的一紙近300萬美元合約，要求Castelion就一款長度不超過212英寸（約5.38公尺）、掛載重量不超過2750磅（約1247公斤）的「空射反水面武器」進行初步研究。

此外，美國陸軍在其2026會計年度預算文件中曾提及，其計畫接收的陸基版本，將利用「現有的空射、增程型黑鬍子設計」。這一切都與海軍在HALO計畫取消後，強調「可負擔性」的後續規劃完全吻合。

海陸空三軍均感興趣 部署潛力大

除了空射型號，海軍仍可能尋求「黑鬍子」的其他版本。HALO計畫的原始規劃，也包含最終開發可由艦艇和潛艦發射的衍生型號。這意味著「黑鬍子」未來可能部署於海軍的水面艦與潛艦，甚至陸基發射車上。美國空軍過去也曾就遠程打擊武器概念，授予Castelion相關合約。整合合約已為「黑鬍子」計畫投下信任票，但最終成敗仍取決於該公司能否達成成本、時程與性能目標。

