陸軍砲訓部最後一批移防 永康區公所曝時間邀請民眾歡送

陸軍砲兵訓練指揮部搬至關廟，永康現址將轉型為創意設計園區。（永康區公所提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕國防部投入逾96億元推動遷建台南陸軍砲兵訓練指揮部，從永康搬至關廟，駐地調整工作進入尾聲，永康區公所在臉書感性發文，最後一批的移防將於明天上午展開，已邀集各界前往歡迎，也籲請途中遇到車隊的民眾，可以揮手致意，給予官士兵祝福與鼓勵。

永康區長李皇興表示，砲訓部最後一批的移防隊伍共有13車，明天上午8點45分出發，正門出發後，沿中山南路行駛，來到南大附中時，右轉永平街再右轉永大路二段，接著往關廟方向前去。

舊稱「陸軍砲兵飛彈學校」的砲訓部現址位於永康，因為演習時的實彈射擊，目標區在關廟的虎山靶場，影響周邊發展，加上早期曾發生誤炸民房的事件，引起地方抗議，遷建案各界爭取、推動了逾20年。

台南市府與軍方協商後合作進行遷建暨開發案，新的湯山營區落腳關廟，藉由駐守的官士兵，以及受訓學員的進駐，帶動繁榮，化解爭議，共創雙贏。

李皇興提到，對在地人而言，中山南路承載了「永康鄉民」、「永康市民」，以及「永康區民」與砲兵學校73年來的記憶、情感，希望看到移防車隊逐漸駛來的好朋友們，也能獻上祝福，加入熱情歡送的行列。

李皇興說，該部隊於1952年開始與永康結緣，並在1978年遷至現址迄今，雖然移防的官士兵經過，兩旁的市容，以及街角的商店、早起的民眾、往返的車流等依舊，但明天之後，對長期生活在這裡的人們而言，營區會有很大的轉變，「永康砲校」將成為歷史，對離去的他們加油、打氣，別具意義。

