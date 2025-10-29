美杭廷頓、韓現代重工簽MOU結盟 未來有望共造美軍補給艦

圖為日前由現代重工完成MRO工程的美國海軍乾貨暨彈藥補給艦「謝潑德號」。（T-AKE-3）。

〔記者陳治程／綜合報導〕美國造船業近年頻受衝擊，勞動力基礎嚴重流失，促使美國國會力推法案要讓其「再次偉大」，不只要重振國內產業，更尋求向外結盟聯手力抗中國威脅；在近日，美國老牌造船廠杭亭頓．英格爾斯工業（HII）宣布與南韓現代重工（HHI）簽約，未來將共享造艦技術、廠房及設施，更有望共同打造美海軍次世代補給艦，深化韓、美同盟。

此次締約由現代重工執行長朱元鎬（Joo Won-ho，音譯）與杭亭頓．英格爾斯副總裁丘寧（Eric Chewning）代表簽約，這也是韓、美雙方首度在軍用船艦領域正式合作；根據合約內容，兩間廠商未來除可共享造艦技術，也將整合現有及未來收購的造船廠，提升整體產能。值得一提的是，雙方未來將合作設計、建造美國海軍的下一代補給艦（next-generation auxiliary ships），強化戰略合作。

現代重工執行長朱元鎬（音譯，左）與杭亭頓．英格爾斯副總裁丘寧（右）26日正式簽約，未來有望共同設計、建造美國海軍下一代補給艦，深化戰略合作。（HII官網）

現代重工表示，該廠過去曾為紐西蘭皇家海軍（Royal New Zealand Navy）建造過「奮進號」（A11）、「奧特亞羅瓦號」（A12）兩艘前後代的補給艦；也曾為南韓海軍打造3艘「天池級」油彈補給艦、1艘「昭陽級」大型補給艦，成為其聯手美廠研發美海軍下一代補給艦的能力基礎。

此外，現代重工上（9）月才為美國海軍的4萬1千噸的乾貨暨彈藥補給艦「謝潑德號」（T-AKE-3）進行大修，因此，雙方未來的合作項目也納入了商船建造，以及美軍和盟友艦艇的「維護、修復暨大修」（MRO）等衍生技術支援。

