俄軍測試「海神」超級魚雷 普廷：非常成功

俄羅斯總統普廷（中）說，俄軍對於「海神」超級魚雷的測試非常成功。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）今（29日）宣稱，俄軍成功發射了「海神」（Poseidon）超級魚雷，且測試結果非常成功，達成了「前所未有的成就」。

《路透》報導，普廷在莫斯科一家醫院與俄烏戰爭傷兵進行茶會時說，俄軍週二對海神超級魚雷進行了測試，他說：「我們首次不僅成功地用載體潛艦上的發射引擎將其發射，還啟動了這個裝置上的核動力單元，讓它運行了一段時間，這是前所未有的成就，巨大的成功。」

請繼續往下閱讀...

普廷更補充說，海神超級魚雷的威力已經超過了暱稱為「撒旦二號」（Satan II）的「薩爾馬特」（Sarmat）洲際彈道飛彈，「海神的威力甚至顯著地超過了我們最有前途的薩爾馬特洲際彈道飛彈。」

《路透》指出，目前關於海神超級魚雷已驗證的公開資訊並不多，這種武器本質上是一種具備核能力的自主魚雷，能夠引發放射性海浪，使沿海城市不適宜人居。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法