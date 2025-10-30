像塔利班也要幫傘兵防空 法「PROTEUS」反UAV系統整合傳統裝備

法國陸軍傘兵部隊近日首度部署新型反無人機系統「PROTEUS」，並進行實彈射擊測試，可望提升傘兵部隊防護戰力。（圖取自X@L_ThinkTank）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕傘兵部隊依賴空中運輸投送，強大的攻擊或防禦武器難以部署，而法國陸軍傘兵部隊近日首度部署新型反無人機系統「PROTEUS」，並進行實彈射擊測試，可望提升傘兵部隊防護戰力。

軍聞網站「Army Recognition」報導，法國陸軍第35傘降砲兵團，18日在普羅旺斯的康瑞艾營區，完成「PROTEUS 標準1型」（PROTEUS Standard 1）反無人機系統的實彈射擊訓練，他們也是首支部署該型反無人機系統的單位。

「PROTEUS 標準1型」由法國陸軍技術部（STAT）開發而成，以TRM 2000戰術卡車為載臺，裝備1門20公厘自動機砲，並搭載「SANDRA」全天候瞄準系統，操作人員可在不同光照、氣候條件下，快速偵測、追蹤並摧毀低空飛行的各式潛在空中威脅。

報導指出，該系統具備硬殺能力，可與法國陸軍現有的軟殺式電戰、干擾步槍與光學偵測系統協作並互補，形成多層防禦網。其優勢在反應速度、機動性和單位成本，不僅載彈量比近程防空飛彈更大，成本也更低，輕型武器也能部署在空降或快速反應部隊。

法陸軍表示，將繼續改進「PROTEUS」性能指標，未來也將和新一代VAB ARLAD裝甲偵察車，以及NEROD反無人機干擾槍搭配，發揮協戰能力，反制低空、低速與小型無人機威脅。

