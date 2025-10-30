自由電子報
【影】空軍「天龍操演」進行中 戰管、射擊、再整補樣樣不馬虎

2025/10/30 10:53

〔記者陳治程／綜合報導〕空軍現正執行下半年度的軍種測考「天龍操演」（又稱空軍戰術總驗收），除驗證三型主力戰機飛官戰技，地勤人員也在其中執行各項戰備訓練，確保捍衛我領空：而在昨（29）晚，空軍也釋出最新操演畫面，只見官兵各司其職，飛官在戰管引導下發射機砲、飛彈命中目標後，地勤人員隨即執行地面整補，發揮合作無間的堅實空防能力。

圖為參與空軍下半年度天龍操演的IDF戰機，在「紅外線飛彈射擊」中實施AIM-9飛彈發射的瞬間。（擷自中華民國空軍官方Facebook影片）圖為參與空軍下半年度天龍操演的IDF戰機，在「紅外線飛彈射擊」中實施AIM-9飛彈發射的瞬間。（擷自中華民國空軍官方Facebook影片）

根據空軍司令部最新資訊，此次戰術總驗收共實施了「防空攔截暨AGTS射擊」、「戰術攔截管制」，以及「紅外線飛彈射擊」、「快速恢復戰備」等訓練課目。其中，前兩旨在考驗地面戰管人員引導戰機緊急起飛、進入射擊位置，以及飛行員實施機砲（AGTS）射擊的能力，在「高壓、高速、高G力」環境下的靈活反應、精準操作，完成戰力驗證。

其次則是「紅外線飛彈射擊」與「快速恢復戰備」，前者是要訓練飛行員在空中運用作戰圖像判斷、識別目標後，以紅外追熱飛彈實施射擊；執行射擊任務後，地面的技勤人員須在戰機落地後，以最快速度執行武器掛載和檢查，在最短時間內完成整補，確保戰力持續。

三軍本（10）月輪番實施年度重大演訓，在海軍「海強操演」打頭陣後，陸軍全新上路的「陸勝1號」操演也在雲、嘉一帶進行中；壓軸登場的「天龍操演」在課目安排上雖與去年相同，但有鑒於當前敵情威脅，軍方定調提升訓練頻次，因此這也是空軍今年下半年度、也就是第二次實施該操演，藉此讓官兵熟稔戰技，提升部隊戰力。

