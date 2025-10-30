德艦載雷射也成功 20Kw級雷射完成海試2029部署

德國萊茵金屬與歐洲飛彈大廠MBDA合作研發的雷射武器系統原型，完成1年海上試驗，預計2029年交付首套量產型。（圖取自萊茵金屬）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕德國萊茵金屬公司28日宣布，與歐洲飛彈大廠MBDA合作研發的雷射武器系統原型，在完成1年海上試驗後，已進入新一輪測試階段，驗證系統戰力，朝量產與部署服役目標邁進，預計2029年交付首套量產型。

軍聞網站「Naval News」報導，萊茵金屬與MBDA合作研發的雷射武器原型，已在德國海軍「薩克森號」（F219）巡防艦上，完成1年海上測試，並累積超過100次射擊測試。萊茵金屬負責雷射系統本體、感測器和瞄具，以及「薩克森號」的整合工作；MBDA則打造指管與火控系統，並與武器整合。

這套新型雷射武器，採20千瓦級雷射作為主要武裝，整座系統被整合在貨櫃大小的容器中，可快速部署至艦艇甲板；該系統在先前模擬實戰環境的測試裡，充分展示追蹤與反制能力。

萊茵金屬表示，該系統將轉往位於德國麥本的「武器與彈藥戰術中心」（WTD 91）接受進一步測評，預計2029年向德國海軍交付首套量產型，強化艦艇防禦戰力。

萊茵金屬表示，雷射武器具成本優勢，可有效反制蜂群無人機等新興威脅，或應對小艇，甚至具備有限的飛彈攔截能力。

