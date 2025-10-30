陸軍「陸勝1號」特戰、陸航都出動 義務役二兵也加入操演行列

裝甲542旅聯兵三營官兵昨（29）日在攻守交換後，於雲林一帶的防禦陣地實施臨戰訓練。（取自軍聞社）

〔記者陳治程／綜合報導〕陸軍新制旅對抗「陸勝1號」操演來到第6天，而昨日演練中，甲、乙軍代表裝甲542旅、機步234旅展開「攻防易勢」階段，雙邊除各派機步、砲兵等單位對抗，作為友軍支援的陸航及特戰部隊，也藉敵後滲透方式來支援輸贏，落實操演核心的聯合作戰原則；此外，這場操演也有一年義務役在內，運用自身武器專長並提升戰力。

CM11戰車實施戰術機動。（取自青年日報）

陸軍「陸勝1號」旅實兵對抗昨（29）日進入第五天，原由甲軍裝甲542旅南下進攻、乙軍機步234旅北上防禦，兩軍在彰、雲、嘉經過數日攻防，最終在昨日攻守交換，改由甲軍防禦、乙軍進攻。期間，542旅出動CM32、33、34雲豹甲車，搭配CM11戰車執行警戒射擊、防禦部署與隱蔽偽裝等課目；特戰官兵也在此階段中展開敵後滲透，演練攻擊敵通信、補給據點，試圖遲滯敵軍行動。

裝甲542旅所屬的特戰分遣隊官兵，昨日在部隊失去空優後，駕駛特戰突擊車展開敵後滲透，試圖干擾機步234旅數個通信、補給據點，遲滯攻擊行動。（取自青年日報）

至於由守轉攻的機步234旅，則出動旅屬105公厘榴彈砲，實施火力支援打擊演練，並推演陣地轉移等狀況，驗證砲兵部隊火力投送和協同；另一方面，該旅也模擬車輛遭敵攻擊故障，請求保修連出動M88A1救濟車，經民間板車支援前運目標區，修復故障車輛，驗證後勤能量。

機步234旅保修連屬M88A1救濟車在民車板運下，前往目標區實施故障車輛問題排除。（取自青年日報）保修連官兵對故障車輛進行野戰檢修。（取自軍聞社）

陸軍此次實施「陸勝1號」操演，承繼過往分由六、八、十軍團主辦統裁的長泰、長勝、長青系列演習，以實戰化原則全新出發，除改由教準部擔任統裁，兩軍也都配屬陸航、特戰及空軍部隊，結合無人機、TAK系統等新式科技，落實聯合兵種作戰訓練。

此外，這次的陸勝操演也有1年期義務役男參與其中。軍媒《青年日報》報導，機步234旅野戰砲兵藍姓二兵說，砲兵有如拳擊手，想精準出拳就要眼觀、耳聽，才能迅速出拳，並透過反覆演練砲操及和陣地轉移提升戰技，也凝聚團隊合作精神。

