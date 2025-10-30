日自衛隊、美軍最大規模統合演習 日「雲龍號」潛艦首泊岩國基地

海自蒼龍級柴電潛艦「雲龍號」27日首度泊靠駐日美軍岩國基地，實施碼頭物資補給訓練。（海自呉地方総監部X帳號）

〔記者陳治程／綜合報導〕日本海上自衛隊近日表示，旗下的蒼龍級柴電潛艦「雲龍號」（SS-502），27日首度靠泊駐日美軍的岩國基地，進行潛艦後勤補給訓練，據了解，這項課目是日本自衛隊現正進行的聯合演習一環，並藉此強化美、日雙邊的作業互通性與聯戰能量。

海自吳地方總監部28日在官方社群證實，其駐廣島吳基地的蒼龍級柴電潛艦「雲龍號」，27日前往駐日美軍岩國基地，在基地碼頭演練裝備和物資整補；《讀賣新聞》報導，海自吳基地地方總監部幕僚長今野泰樹海將補（少將）表示，本次訓練是自衛隊20至31日舉行的聯合演習一環，約有100名海自隊員參與，在駐日美軍協助下完成。

「蒼龍級」為日本海上自衛隊承繼親潮級的現役主力柴電潛艦、全級艦共12艘。本次靠泊岩國基地的「雲龍號」為該級二號艦，該艦標準排水量2950噸，艦艉為X型舵設計，搭載2具柴油主機、4具用於絕氣推進系統（AIP）的史特林發動機，航行速度可達20節（約37公里／時）；該級艦最後兩艘「鳳龍號」（SS-511）、「鬥龍號」（SS-512）則首採鋰電池系統，為「大鯨級」潛艦技術鋪路。

海自蒼龍級潛艦二號艦「雲龍號」（SS-502）。（日本海上自衛隊官網）

海自吳基地地方總監部幕僚長今野泰樹海將補（少將）表示，本次訓練是自衛隊20至31日舉行的聯合演習一環，約有100名海自隊員參與，且獲得駐日美軍協助，旨在增進海自的後勤補給支援能力；並強調透過舉行類似演訓，將持續精進兩國作業互通性和聯戰能力，並進一步鞏固美日同盟關係。

作為日本自衛隊成立以來最大規模的聯合演習，此次演訓將自20日持續至明（31）日，邀請美國海軍、美軍陸戰隊，澳洲皇家海軍、空軍，加拿大皇家空軍、海軍，以及紐西蘭空軍和法國海軍，共練反潛、反水面、海上補給等一系列課目，提升與盟邦部隊聯戰及作業互通性。

