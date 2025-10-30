賴總統點將》罕見雙胞胎將軍！胡志華、胡中華相隔4個月都升少將

胡志華（左）丶胡中華（右）兩兄弟在2019年率領空軍幻象及F-16戰機中隊，締結為兄弟隊，在軍中傳為佳話。（圖：取自空軍司令部臉書專頁）

〔記者羅添斌／台北報導〕軍中有兄弟檔的將軍並不為奇，但雙胞胎飛官兄弟今年在相隔短短4個月的時間內，一前一後都晉任為空軍少將，這可是空前絕後的紀錄！

賴清德總統昨在總統府主持11月的國軍將官晉任典禮，共有梁庭蔚、李振華、胡志華、羅偉中等四位上校晉任為少將，其中，賴總統在介紹胡志華時，肯定胡志華將軍是幻象戰機單機性能展示飛行員，多次參與國際交流，表現優異。

而就在4個月前，賴總統主持今年7月的將官晉任典禮時，胡志華的弟弟胡中華也是晉任將領名單之一，雖然當時因公務出訪友邦，不在總統府典禮會場，但這對飛官兄弟檔先後晉任為空軍少將，早已在軍中被當做傳奇故事不斷被熱烈討論。

胡家兄弟站在一起時，沒有人能夠分的清誰是誰。圖右為時任17隊隊長胡中華上校，左為42隊隊長胡志華上校。（圖：取自空軍司令部臉書專頁）

這對雙胞胎兄弟檔，哥哥胡志華丶弟弟胡中華，兩人都是中正預校的同學，也是空軍官校86年班的同學，兩人長的真的很像，相像的程度經常讓同班同學丶老師都分不出來，也因此鬧出許多趣事，兩人成績都很優異，但在畢業任官進入飛行第一線時，兩人駕駛的戰機不同，也開始走上不同的飛行之路。

胡志華飛的是幻象戰機，由於技高人膽大，2007年9月15日接下幻象戰機單機飛行性能展示的第三任特技教官重任，在2014年漢光演習嘉義民雄戰備道啟用操演，參演的幻象戰機也是由胡志華駕駛，而後出任42作戰隊隊長。弟弟胡中華則是F-16飛行員，曾任花蓮空軍基地第17隊假想敵隊長。

賴總統主持官晉任典禮時，肯定胡志華將軍是幻象戰機單機性能展示飛行員，多次參與國際交流，表現優異。（圖：取自總統府網站）

胡家兄弟在2019年成就了一件事，在空軍引起轟動，空軍司令部當時同意由空軍第17作戰隊與空軍第42作戰隊辦理締結兄弟隊交流活動，由17隊隊長胡中華上校及42隊隊長胡志華上校率領兩隊飛行菁英實施研討會，讓兩隊飛行教官相互交流彼此的飛行技巧及經驗。當胡家兄弟率領兩個作戰隊締結兄弟隊時，空軍內部一直就在猜，兩人都是上校隊長，未來兩人是不是都能晉任少將呢？又是誰能拔得頭籌？

答案在今年7月的將官晉任典禮時揭曉，弟弟胡中華在由F-16飛官轉任為國防部情研中心副主任後，由於表現傑出，率先在今年7月的將官晉任名單中出線，並升任空軍401花蓮聯隊長至今，而哥哥胡志華也不遑多讓，4個月之後，在11月的總統府將官晉任典禮中亮相，並且升任空軍飛訓部指揮官。

空軍內部人士說，這兩兄弟長的真的太像了，現在即使是穿上軍服，兩人又都是空軍少將，遠看近看都分不出來，至於兩兄弟未來是否還有更上一層樓的表現，共寫新的紀錄，還真是讓人樂觀期待。

胡中華擔任情報次長室情研中心上校副主任時，曾多次在國防部記者會說明當前共軍動態。胡中華已在今年7月晉任為空軍少將。（資料照，記者劉信德攝）

