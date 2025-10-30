比彈道飛彈還危險！澤倫斯基：獵殺「見證者」得動用一切手段

烏克蘭士兵檢視遭擊落的俄軍「見證者-136」（Shahed-136）無人機。（圖：烏克蘭國民衛隊）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基表示，伊朗設計的「見證者」（Shahed）自殺式無人機，如今已構成比彈道飛彈更持久、更不可預測的威脅，迫使烏克蘭武裝部隊在日益困難的作戰條件下，動用一切手段進行反制。

根據軍事網站《Defence Blog》引述烏克蘭公共廣播公司（Suspilne）的報導，澤倫斯基在一場記者會上直言：「在某些情況下，Shahed現在已比彈道飛彈更危險。」他解釋：「在我們擁有愛國者系統的地方，我們可以擊落彈道飛彈。但要在那些高度擊落如此大量的Shahed，我們需要動用一切手段。」

報導指出，烏克蘭空防現在依賴固定系統與非常規的空中戰術相結合，來對抗可攜帶高達90公斤彈頭的Shahed無人機。其中一種戰術，是動用「直升機雙機編隊」來接戰。在此編隊中，一架直升機負責攻擊，另一架則配備先進的Teledyne FLIR多光譜感測器系統，負責定位、追蹤並引導。

除了直升機，烏克蘭甚至已開始改裝民用飛機來執行軍事任務。例如，今年8月曾出現一架改裝的捷克斯洛伐克製Zlin Z-137「渦輪農夫」農用機，被加裝了R-73空對空飛彈，據報導被用於直接攔截無人機的任務。

烏克蘭採取這些非常規戰術的背後，是為了應對一場資源密集的防空行動。烏克蘭軍方人員表示，一枚防空攔截飛彈的成本可能高達數十萬美元，在面對無人機蜂群攻擊時，庫存會迅速耗盡。動用成本較低的空中平台，有助於節省這些寶貴的高價值飛彈。

澤倫斯基表示，烏克蘭正擴大使用空中攔截器，預計到11月，每日將達到500至800枚攔截器的部署量。但他強調，主要的挑戰已非生產，而是人力。「我們需要訓練操作員。」他指出，雖然已部署了許多機動火力小組，但仍需要大量訓練有素的人員來有效操作新系統。澤倫斯基表示，隨著冬季來臨，烏軍將調整全天候防空部署以維持防禦能量。

