高市新內閣政策 防相小泉：日本可能將放寬衝突國家武器出口

日本防衛大臣小泉進次郎近日暗示，可能將放寬對捲入武裝衝突國家的國防裝備出口限制。（路透）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕日本新任首相高市早苗的政策致力將國防預算提升至GDP2%，並計畫取消國防出口限制。對此新任防衛大臣小泉進次郎27日暗示，可能將放寬對捲入武裝衝突國家的國防裝備出口限制，顯示日本長期以來的武器轉移框架可能出現政策轉變。

軍聞網站「Defence Blog」報導，小泉進次郎近日在Youtube訪談節目中被問及對防衛出口管制得立場時，他說，一定會在未來的討論中切實推進；另外在22日，小泉也已指示防衛省人員，要針對出口制度重新積極審查，並強調他正在尋求「就修訂出口法規進行積極討論」。

小泉明確表示有意廢除五類出口管制框架，並稱國防裝備出口是「為日本創造理想安全環境的重要政策工具」。他補充，建立可持續性的國防工業是日本長期安全戰略的核心，「盡一切努力履行政黨間作出的承諾是理所當然的。」

另外，自民黨與維新會的聯合政策協議也提及了潛艦推進系統的潛在技術創新，為未來設計使用核動力留下了可能性。對此小泉表示，日本將「考慮採取措施增強威懾和應對能力，不排除任何選項」。

目前，日本五類出口限制僅允許用於救援、運輸、預警、監視和排雷的設備，不包括具有進攻性或致命性的武器。根據現有框架，日本將國防裝備出口限制在涉及聯合國安理會為維護或恢復國際和平與安全而採取行動的情況下。

