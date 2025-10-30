普廷稱包圍兩大烏軍據點並要求投降 烏克蘭否定其說法

俄羅斯總統普廷29日稱，俄軍已包圍位於庫皮揚斯克和波克羅夫斯克的烏軍。（美聯社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕俄羅斯總統普廷29日稱，俄軍已包圍位於庫皮揚斯克和波克羅夫斯克的烏軍，並要求烏軍投降。烏軍官員強烈否認該說法，主張普廷描述不符合現實。

根據美聯社報導，普廷29日表示，烏軍被包圍在頓內茨克州東部的重要據點波克羅夫斯克，以及哈爾科夫州東北部的重要鐵路樞紐庫皮揚斯克。普廷指出，俄羅斯願意與這2處的烏軍達成協議，促使其投降。

普廷還說，俄軍準備為烏克蘭和西方記者開闢安全通道，「讓記者親眼看看正在發生的事情」。

烏克蘭武裝部隊表示，有關庫皮揚斯克被包圍的說法是「捏造和幻想」，烏克蘭東部部隊發言人沙波瓦爾（Hryhorii Shapoval）聲稱，烏軍在波克羅夫斯克的局勢艱難，但局勢仍處於控制之中。

負責保衛波克羅夫斯克的烏克蘭陸軍第七快速反應軍說，俄羅斯已部署約1萬1000名士兵試圖包圍該處。該軍在社群媒體上承認，部分俄軍已成功滲透至波克羅夫斯克。

華盛頓智庫戰爭研究所28日晚間表示，俄軍已在波克羅夫斯克取得進展，但幾乎可肯定俄軍目前尚未控制其任何陣地。該研究所補充，目前局勢進展不太可能立即導致位於波克羅夫斯克的烏軍據點崩潰。

