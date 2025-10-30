俄新型輕戰鬥教練機雅克-130M研發中 首架原型機進行飛測

圖為俄羅斯研發中的雅克-130M二號原型機。（圖取自聯合航空製造公司）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕俄羅斯近期正在研發一款新型的輕型攻擊機，該機種由雅克-130（Yak-130）升級而來，因此也能作為教練機使用，目前首架原型機正進行地面及飛行測試，第二架原型機也於近日完成組裝，製造商正進行第三架原型機的研發。

軍聞網站「RuAviation」報導，製造商聯合航空製造公司（UAC）表示，雅克-130M是在雅克-130量產型的基礎上改良而來。它配備了升級的航空電子設備、改進的動力裝置和增強型武器系統，作戰能力得到提升。該機旨在訓練輕型戰鬥機戰術，並在模擬實戰環境中運用現代精確導引武器。此次升級的重點在於航空電子設備和任務系統。

升級套件包括機載雷達、光電/雷射瞄準系統、自衛套件以及新型通訊鏈路，可提升目標探測範圍、提高武器投放精度並增強抗電戰能力。吊艙式的防禦輔助系統旨在應對空射和地射飛彈威脅。

現代化改造也針對動力裝置改進，新型引擎在重新設計壓縮機、燃燒室和渦輪模組下，使重量和尺寸不變，但推力提升20%，使用壽命也延長了一倍。

UAC表示，該計畫主要目標是將雅克-130從教練機發展成為能夠使用衛星和雷射制導空對空飛彈和對地飛彈的輕型作戰平台。雅克-130M保留了完整的教練機功能，同時具備輕型戰機的能力。這種組合增強對尋求多用途、低運營成本和可靠作戰效能的用戶吸引力。

此外，雅克-130M還能在局部衝突中執行作戰支援任務，並對抗無人機系統（UAS）威脅。在難以部署重型、昂貴戰機區域，它可以作為輕型攻擊機執行近距離空中支援和短程空防任務。

