「陸勝1號操演」火力全開 眼鏡蛇直升機、戰車地空聯合作戰展現戰力

國軍「陸勝1號操演」在雲林海線進行地空實兵作戰操演。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕國軍「陸勝1號操演」今（30）日進入第6天，陸軍機步234旅由守轉攻執行地空整體作戰，出動超級眼鏡蛇直升機以火力制壓敵軍，並以陸航、戰、甲車部隊協同作戰，運用空包彈仿真實戰，展現國軍全面提升戰力決心及臨戰應變能力。

今天實兵操演在雲林海線進行，展現國軍地空整體作戰能力，由超級眼鏡蛇直升機針對遠程目標發起攻擊，以火力制壓敵軍，部隊長藉由偵監無人機取得敵軍動態後投入作戰，透過機步戰鬥隊交互掩護，官兵下車戰鬥，戰傷救護與心戰喊話車等戰術作為執行陣地佔領，接續以戰車戰鬥隊執行超越攻擊，驗證地空整體作戰效能。

國軍「陸勝1號操演」在雲林海線進行地空實兵作戰操演。（記者黃淑莉攝）

國軍「陸勝1號操演」在雲林海線進行地空實兵作戰，出動心戰喊話車。（記者黃淑莉攝）

陸軍機械化步兵第234旅政戰主任楊峻誠表示，有別以往。這次操演運用無人機、部隊覺知應用套件TAK系統外，還有超級眼鏡蛇直升機、八輪甲車、CM11戰車、心戰喊話車、空包彈等裝備。

操演過程以空包彈仿真實戰，現場砲聲連連、震撼，引起行經用路人注意，還有村民拿起手機拍照記錄這難得的景象。

軍事專家施孝瑋指出，這次演習有很多現代化裝備配合，例如無人機在戰場上偵蒐，尤其TAK系統可以針對現境、接敵等狀況，透過視訊、圖資等方式回傳，直接與各級連繫掌握最新戰況，這在地面資訊化作戰很重要，透過資訊系統地面部隊指揮官逐級回報，讓上層指揮人員即時掌握戰場最新狀況，隨時調動派遣，快速堵住缺口。

國軍「陸勝1號操演」在雲林海線進行地空實兵作戰操演。（記者黃淑莉攝）

這次操演展現部隊覺知應用套件TAK系統。（記者黃淑莉攝）

國軍「陸勝1號操演」在雲林海線進行地空實兵作戰操演。（記者黃淑莉攝）

