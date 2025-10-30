DeepSeek武器化 解放軍加速採購推廣應用

圖為山貓全地形運輸車，可改造為各式武器載台，擁有多達30種衍伸型，北方工業曾展出一款利用Deepseek驅動的自主型號。（圖取自央視）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕外媒報導，經檢視中共研究論文、專利與採購紀錄，發現解放軍有關DeepSeek模型的採購文件激增，用於自主偵察和即時決策支援；甚至中國軍工巨頭北方工業的一款AI智慧支援車，經該公司演示，就是由DeepSeek所驅動，該6x6運輸車可輸入通用作戰圖相，並運載步兵小隊到戰場前線。

軍聞網站「Army Recognition」報導，解放軍在導入AI方面集中三個面向，分別是整合近距離支援的地面載具、將DeepSeek模型的使用標準化，以及縮短人員工作時間。其中，北方工業在2025阿布達比國際防務展上展示了一款可自主運作、時速50公里的支援車輛CS/VP16B，該6X6運輸車以山貓全地形運輸車為基礎，其底盤可根據配置設計用於輕型運輸、偵察和輔助火力任務，並配備自主導航感測器、加固型運算設備和短程資料鏈路裝置。配合DeepSeek等決策核心，可實現邊緣圖像分類、障礙物檢測、路線規劃以及轉發給上級的警報優先級排序。

請繼續往下閱讀...

路透社報導，今年中國人民解放軍旗下單位提交的招標文件中，有十幾件中提到使用DeepSeek模型，提到使用阿里巴巴的Qwen只有1件。文件也顯示，中國正研究由AI驅動，能執行群體偵測任務的機器狗、可自主追蹤目標的無人機群以及沉浸式指揮中心與先進戰爭模擬。

2024年11月，解放軍公佈1份招標文件，要求開發可協同偵察威脅並清除爆炸隱患的AI機器狗。根據中國官媒發布的影像，中國曾在軍演中佈署宇樹科技的武裝機器狗。

西安大學在今年5月公佈的研究摘要指出，DeepSeek驅動的系統可以在48秒內評估1萬個戰場場景，每個場景的變數、地形與兵力佈署皆不同。而傳統軍事規劃團隊則需時48小時。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法