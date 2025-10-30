陸軍砲校進駐台南關廟 民眾揮舞國旗熱情迎接

台南關廟區公所及地方民眾、民意代表一起歡迎砲校官兵進駐關廟。（永康區公所提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕台南永康砲校（陸軍砲兵訓練指揮部）今（30）日正式從永康二王遷移至關廟區，除了永康區長李皇興率領全體里長及當地民眾夾道歡送，關廟區公所也由區長陳必成帶領地方民眾，於關廟校區前舉辦「進駐歡迎儀式」，並送上在地生產的「竹筍」作為祝福賀禮。

永康砲校留駐官兵的最後一批13輛軍車，今天早上在永康區大小民眾的歡送下，從永康區出發後，關廟區公所也於關廟區湯山大道砲指部校門口迎接，許多地方民意代表及民眾到場共同見證，民眾也揮舞小國旗歡迎部隊進駐。

陳必成致詞表示，砲校進駐關廟區象徵國軍訓練能量的新里程碑，也為關廟地方注入活水與榮耀，歡迎砲校官兵把關廟當作第2個家，軍民攜手，共創繁榮。

陳必成也代表致贈歡迎賀禮竹筍給軍方，象徵「順利吉祥、節節高昇」，祝福官兵在新環境中訓練順利、校務昌隆，也寓意軍民合作情誼長久、共同繁榮。

台南關廟區長陳必成（左）在砲校關廟校區前迎接官兵正式移駐關廟。（關廟區公所提供）

