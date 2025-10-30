「玉山艦」返港爆螺旋槳離奇缺損 海軍：已入塢更換分析肇因

海軍兩棲船塢運輸艦玉山艦的排水量超過1萬噸。（資料照，記者游太郎攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕海軍兩棲船塢運輸艦「玉山艦」日前出海訓練，卻傳出返航泊港後發現右螺旋槳俥葉有缺損，在左營港內潛水也找不到，恐已在航行中斷裂沉入海中。對此，海軍司令部今（30）日表示，玉山軍艦日前完成任務返港發現5片俥葉其一受損，船體及各部位均無外力擦碰痕跡，已入台船船塢更換，並配合台船分析肇因。

海軍新型玉山兩棲船塢運輸艦日前完成任務返港，發現右螺旋槳俥葉有缺損，經潛水人員搜查，並未在軍港內找到俥葉殘骸，且玉山艦出航前的檢查並無異狀，研判是在外訓練時斷裂、碎片沉入海中。

對此，海軍司令部今天回應，本屬玉山軍艦日前完成任務返港後，發現右俥葉5片中1片受損，船體及各部位均無外力擦碰痕跡，即入台船船塢實施右俥俥葉更換，並配合台船實施肇因分析。

玉山艦是我國海軍首款以立體化登陸作戰為設計理念的兩棲船塢運輸艦，平時可執行外離島運補任務，災時則可擔任救災、人道救援角色，戰時則可編入兩棲特遣部隊馳援外離島，利用登陸艇部署岸置反艦飛彈。

玉山艦由台船公司建造，於2022年9月交艦、2023年6月成軍，除玉山號原型艦外，今年6月海軍也已公開徵求後續艦，規格要求含儎台最大航速達21節（約39公里）以上、可以經濟速率航行7000浬（約1萬2964公里）以上，也包括武器、通資電、通信、介面整合能力等，大致與玉山艦相符。不過，相關建案並未見於明年度國防公開預算中。

