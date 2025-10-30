自由電子報
以色列推銷「箭式」AI攔截系統 爭取美「金穹」大單

2025/10/30 15:14

圖為以色列「箭式三型」（Arrow-3）防空系統。以色列航太工業（IAI）正積極推銷此款已具備實戰經驗的攔截系統，爭取參與美國的「金穹」飛彈防禦計畫。（圖：以色列航太工業）圖為以色列「箭式三型」（Arrow-3）防空系統。以色列航太工業（IAI）正積極推銷此款已具備實戰經驗的攔截系統，爭取參與美國的「金穹」飛彈防禦計畫。（圖：以色列航太工業）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據軍聞網站《Defense News》報導，以色列航太工業（IAI）高層主管透露，該公司正靜待美國「金穹」（Golden Dome）飛彈防禦架構的進一步消息，並希望美國國防領導人能考慮採用該公司的「箭式」（Arrow）攔截技術，來建構該計畫的兩個防禦層次，顯示IAI力圖拓展防禦技術合作版圖。

報導指出，川普政府的「金穹」計畫，被川普本人描繪為一個預算高達1750億美元（約5.35兆台幣）、並宣稱將在三年內完成的龐大項目，目標是為美國本土提供一個能抵禦洲際飛彈的「堅不可摧的保護傘」；然而，批評者質疑，要在指定的預算與時程內達成目標，面臨著極大的現實挑戰。

IAI執行長李維（Boaz Levy）表示，IAI的期望，不僅止於目前已部署的「箭式三型」（Arrow-3）陸基攔截能力。他指出，經過一些「改造」，這套系統也能滿足在太空中部署「殺傷載具」（kill vehicles）的需求。不過李維也承認，天基攔截「技術上可行，但需更多時間」。

箭式三型系統是以色列與美國的共同開發計畫，以色列官員已多次指出，其成功攔截胡塞組織與伊朗彈道飛彈的實戰紀錄，證明了該系統足以保衛領土。

AI重塑未來防禦 應對飽和飛彈攻擊

IAI公司正準備對箭式三型系統進行升級，並在後續推出第4代與第5代版本，使系統在關鍵的接戰序列中，能更聰明地辨識出真正構成威脅的目標。

李維解釋，當數百枚飛彈進行飽和攻擊時，它們在太空中解體並釋放彈頭後，可能會有數千個物件同時漂浮。他表示，融合了人工智慧（AI）的物件辨識演算法，將能更精確區分出必須接戰的彈頭，以及那些可以被允許落在無人區的飛彈殘骸。

