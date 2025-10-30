烏軍大讚「打了就跑」！法製凱薩自走砲成現代砲戰教科書

法製「凱薩」（CAESAR）自走砲已成為烏克蘭長程火力的主力。烏克蘭軍方證實，目前已部署120門，其「打了就跑」的高機動性深受讚譽。（圖：烏克蘭軍聞社「Army Inform」）

〔編譯陳成良／綜合報導〕法國軍工集團KNDS銷售總監崔佛特（Olivier Travert）透露，烏克蘭部隊目前正在操作120門「凱薩」（CAESAR）自走砲。這些部署於各個活躍戰區的法製火砲單位，已成為烏克蘭在對抗俄羅斯軍隊的持續戰鬥中，長程火力的主力。

根據軍事網站《Defence Blog》引述烏克蘭國防媒體《Militarnyi》的報導，崔佛特指出，「凱薩」系統在烏克蘭的廣泛部署，鞏固了其作為一個可靠、經過戰鬥考驗的解決方案的地位。該系統自2009年於法國服役以來，曾部署於阿富汗、伊拉克與薩赫勒地區。

報導指出，烏克蘭部隊普遍讚揚「凱薩」系統的機動性、射速與延展的射程。在一個由無人機偵察、反砲兵威脅與快速變化的前線所主導的作戰環境中，該系統具備的「快打快撤」（打了就跑）能力，使其極具效能。它在烏克蘭的使用，已成為現代火砲戰爭中，一個事實上的作戰個案研究。

這款由KNDS製造的6x6輪型自走砲，是一款155公厘52倍徑的機動火砲系統，能夠以每分鐘6發的速度進行射擊。它發射增程全口徑彈（ERFB）時，射程可超過40公里，使用火箭增程彈時，更能達到55公里以上。

「烏克蘭經驗」成籌碼 法美軍工聯手搶美軍訂單

在烏克蘭戰場上累積的寶貴經驗，也成為「凱薩」系統進軍美國市場的重要展示舞台。KNDS與美國的李奧納多DRS公司（Leonardo DRS）已宣布建立新的戰略合作夥伴關係，旨在向美國陸軍提供「凱薩」平台。

崔佛特表示，烏克蘭戰場的實戰經驗，已為「凱薩」系統的性能做出最佳背書。他強調，KNDS正與李奧納多DRS公司合作，將這款經過戰鬥驗證、精準且實惠的先進火砲系統，提供給美國陸軍。

