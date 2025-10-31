自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

烏克蘭將購至少百架「獅鷲」戰機 瑞典紳寶擬拓加拿大產線支應

2025/10/31 11:14

瑞典總理克里斯特森日前宣布烏克蘭選定採購至少百架「獅鷲」戰機，烏克蘭總統澤倫斯基則表示，首架新機最快明年初出廠。外媒指出，紳寶有意在歐洲或加拿大增加生產線，以滿足產能需求。（法新社資料照）瑞典總理克里斯特森日前宣布烏克蘭選定採購至少百架「獅鷲」戰機，烏克蘭總統澤倫斯基則表示，首架新機最快明年初出廠。外媒指出，紳寶有意在歐洲或加拿大增加生產線，以滿足產能需求。（法新社資料照）

〔記者陳治程／綜合報導〕瑞典政府日前與烏克蘭達成協議，將在未來數年協助生產至少百架新型的「獅鷲」戰機，協助該國重構空中戰力。不過，獅鷲戰機的原廠紳寶（SAAB）現除瑞典空軍需求，還有泰國、巴西、哥倫比亞等外銷訂單待消化，因此，該集團有意拓展其他生產線來支應，而日前因「51州」與美國有摩擦的加拿大，便成為下個潛在選項。

加拿大廣播新聞網（CBC）29日報導，紳寶集團執行長喬漢森（Micael Johansson）曾於採訪中透露，烏克蘭超過100架JAS 39E/F戰機的需求，對其產能形成考驗；其他媒體則曾引述他先前說法，指出紳寶不排除在歐洲、甚至是加拿大拓展廠房，來支應大幅增加的訂單。

對此，加拿大工業部長喬利（Mélanie Joly）表達樂觀其成，並強調她已和喬漢森展開溝通，期望為加拿大爭取軍工合作的同時，也能滿足烏克蘭的軍備需求。

報導指出，紳寶過往已有與加拿大合作過，也就是共同生產的「全球之眼」（GlobalEye）空中長程預警機，這不只是喬利所樂見的合作；紳寶加拿大分公司總裁凱羅（Simon Carroll）也透露，該公司有意增加在加拿大的產能及出口量，深化其海外經營。

加拿大空軍的雙座型CF-18戰機。（路透資料照）加拿大空軍的雙座型CF-18戰機。（路透資料照）

與此同時，加拿大也面臨汰換美系CF-18（加拿大版F/A-18C/D）戰機的問題。報導也寫道，雖然加國政府暫定採購88架F-35A戰機，但這筆採購案目前尚未完成審查；另一方面，喬利也透露該國並未放棄建構混合戰鬥機隊的規劃，也就是部分F-35搭配一批獅鷲戰機，在兼顧產業效益的前提下持續進行調整。

