「地表最強」戰車M1A2T來了！賴總統親主持成軍典禮

國軍首支配備美製M1A2T主力戰車的部隊正式成軍，陸軍今（31）日上午於新竹湖口營區舉行裝甲第584旅聯兵三營換裝M1A2T戰車成軍典禮，由總統賴清德親自擔任主席主持並登車校閱部隊，象徵台灣裝甲戰力邁入新世代。

〔記者方瑋立／新竹報導〕國軍首支配備美製M1A2T主力戰車的部隊正式成軍，陸軍今（31）日上午於新竹湖口營區舉行裝甲第584旅聯兵三營換裝M1A2T戰車成軍典禮，由總統賴清德親自擔任主席主持並登車校閱部隊，象徵台灣裝甲戰力邁入新世代。

陸軍以「銳捷專案」編列403億台幣向美國採購108輛M1A2T戰車，首批38輛、次批42輛合計80輛目前已經交付，最後一批28輛預計明（2026）年第一季全數到位。

在今日的成軍典禮開始前，國軍以21響禮炮及儀隊演奏國歌迎接三軍統帥暨典禮主席賴總統，並由賴宣布成軍令。

在今日的成軍典禮開始前，國軍以21響禮炮及儀隊演奏國歌迎接三軍統帥暨典禮主席賴總統，並由賴宣布成軍令。

緊接著，M1A2T戰車與部隊原配備的CM-11「勇虎」戰車在校場以ㄇ字形交錯駛過，M1A2T車長接下戰備任務作戰計劃，並為車體揭開584的字樣，象徵任務交接。

國軍首支配備美製M1A2T主力戰車的部隊正式成軍，陸軍今（31）日上午於新竹湖口營區舉行裝甲第584旅聯兵三營換裝M1A2T戰車成軍典禮。

其後，由陸軍司令呂坤修上將向賴總統呈獻M1A2T的模型，並由總統親自登上校閱車，沿途校閱584旅聯兵三營戰車第一連、戰車第二連、機械化步兵連、火力連等部隊，官兵ㄇ字形陣列搭配身後全營武器裝備，場面相當壯觀；最後，由賴清德向584旅聯兵三營頒贈加菜金，並與全體官兵合影。

陸軍司令呂坤修上將向賴總統呈獻M1A2T的模型。

陸軍裝甲第584旅駐紮湖口，隊名「登步部隊」，隸屬第六軍團，為本次M1A2T換裝與成軍的核心單位；聯兵三營過去即常態在湖口基地訓練，此次換裝後編成與訓練在地完成、直接承接戰備任務。

軍方規劃108輛M1A2T主戰車主要部署北部，除裝訓部留訓量外，584旅「全旅換裝」，另269機步旅換裝1個連，以建構北部重裝甲與反登陸主力。

