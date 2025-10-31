M1A2T成軍 賴清德：堅決反併吞侵略、反對一國兩制

國軍首支換裝M1A2T主力戰車的部隊正式成軍，總統賴清德今（31）日親自主持陸軍裝甲第584旅聯兵三營換裝M1A2T戰車成軍典禮。（記者方賓照攝）

〔記者方瑋立／新竹報導〕國軍首支換裝M1A2T主力戰車的部隊正式成軍，總統賴清德今（31）日親自主持陸軍裝甲第584旅聯兵三營換裝M1A2T戰車成軍典禮。賴清德致詞強調，只有實力才能帶來真和平，台灣要不卑不亢，堅決反併吞、反侵略、反對推進統一、反對「一國兩制」，維護自由民主與國家主權。

賴清德今上午親自主持國軍首支「地表最強」M1A2T部隊成軍，並校閱陸軍裝甲584旅聯兵三營全體部隊。他致詞說，3個多月前他曾前往視導換裝訓練與實彈射擊，現見部隊正式成軍、士氣高昂，「我與全體國人都為你們感到驕傲」。

賴清德指出，584旅聯兵三營是全軍第一個換裝M1A2T戰車的單位，經過赴美培訓、接裝、專長訓練與射擊驗證，在初始戰力評鑑中獲得佳績，不怕苦、不怕難，順利完成任務。

他說，新興單位成軍是全新挑戰，也是國軍邁向「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的重要里程碑，透過新裝備與新訓練模式發揮不對稱作戰精神，落實「防衛固守、重層嚇阻」整體戰略。

總統指出，強化國防是為保衛國家、維持台海和平穩定，只有實力才可以帶來真和平。簽訂一紙和平協議無法帶來和平；接受侵略者的主張、放棄主權，更無法達到和平。

賴清德強調，我們要不卑不亢，維持現狀，堅決反併吞、反侵略、反對推進統一、反對 「一國兩制」。因為我們永遠堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬，堅持台灣主權不容侵犯併吞，堅持中華民國的前途只有2300萬人民可以決定。

他說，台灣人民守護主權、維護民主自由的生活方式不應視為挑釁，「投資國防，就是投資和平」。他也提到區域周邊國家同樣提升國防投入，目的就是確保安全與穩定。

賴清德最後也分享自己和584旅的淵源，指出其前身為284師，是他當年在金門服役期間所屬單位。他期勉官兵傳承「登步部隊、國家主權、由我守護」精神，「我們共同守護國家，保護人民，一起繼續打拚」。

