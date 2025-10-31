M1A2T成軍 想沾光來買官方臂章

中華文化總會、青年日報「青文創」品牌也與年度漢光系列周邊設計團隊，聯手打造「M1A2T成軍典禮紀念臂章」。（記者吳哲宇攝）

〔記者吳哲宇／新竹報導〕國軍首支配備美製M1A2T主力戰車的部隊正式成軍，陸軍今日上午於新竹湖口營區舉行裝甲第584旅聯兵三營換裝M1A2T戰車成軍典禮，由總統賴清德親自擔任主席主持並登車校閱部隊。為此，中華文化總會、青年日報「青文創」品牌也與年度漢光系列周邊設計團隊，聯手打造「M1A2T成軍典禮紀念臂章」，於「青文創」線上商城正式開賣。

國軍首支配備美製M1A2T主力戰車的部隊正式成軍。（記者方賓照攝）

陸軍表示，這枚臂章的設計，以戰車的側身圖像為主體，外型採用半圓角的盾形，象徵堅固防線與守護家園的決心，也代表新式戰車在國防體系中肩負的重要使命。臂章上草寫的「TAIWAN」字樣，展現部隊在戰場上迅捷行動、堅毅作戰的精神。因此這枚臂章不只是一個軍事識別的標誌，更是一份榮耀的象徵，代表著我們守護國土的信念與使命。

國軍首支配備美製M1A2T主力戰車的部隊正式成軍，陸軍今（31）日上午於新竹湖口營區舉行裝甲第584旅聯兵三營換裝M1A2T戰車成軍典禮。（記者吳哲宇攝）

M1A2T戰車為我國對美軍購之先進主力戰車，搭載AGT-1500型燃氣渦輪引擎及X1100-3B型自動變速箱，可於複雜地形區域中快速馳援，發揮高機動戰力。主砲採用120公厘滑膛砲，能發射尾翼穩定脫殼穿甲彈及多功能榴彈，具備強大穿透力與範圍殺傷效果，另配備穩定系統與自動裝填機制，提升命中率與持續作戰能力。

國軍首支配備美製M1A2T主力戰車的部隊正式成軍，陸軍今日上午於新竹湖口營區舉行裝甲第584旅聯兵三營換裝M1A2T戰車成軍典禮，由總統賴清德親自擔任主席主持並登車校閱部隊。（記者方賓照攝）

「M1A2T成軍典禮紀念臂章」則結合設計上的立體層次，以及MIT的精緻高密度刺繡，採用耐磨邊緣縫合（可鎖針或黏背選項），表面超高質感、高飽和顯色，適合配戴於外套、作戰服、背包或作為收藏展示用，將守護的力量，化作大家可隨身配戴的榮耀。目前該臂章原價新臺幣400元，成軍特價350元，已在「青文創」線上商城正式開賣。

