戰車兄弟暖心喊話！親手足分任M1A2T裝填、射手共同捍衛家園

我國國首支換裝「地表最強」台版艾布蘭M1A2T戰車的部隊正式成軍，總統賴清德今（31）日親自主持陸軍裝甲第584旅聯兵三營換裝M1A2T戰車成軍典禮。（記者方賓照攝）

〔記者方瑋立／新竹報導〕我國國首支換裝「地表最強」台版艾布蘭M1A2T戰車的部隊正式成軍，總統賴清德今（31）日親自主持陸軍裝甲第584旅聯兵三營換裝M1A2T戰車成軍典禮。該營戰車二連上兵彭偉倫、中士彭韋翰恰好為分別擔任「裝填兵」和「副車長（射手）」的親兄弟會後接受媒體聯訪，強調手足相互扶持、齊心捍衛家園，也讓這對「戰車兄弟」成為典禮亮點之一。

陸軍裝甲584旅聯兵三營戰車二連上兵裝填兵彭偉倫，原任職於三支部湳湖彈藥分庫，轉職至弟弟所屬的單位，他說，自己很幸運地接下M1A2T的接裝任務，在去年11月初接受基礎裝填訓練完訓後，便立即投入接裝任務，從裝校教官的專業訓練，再到今年7月坑子口實彈射擊，一直到今天成軍典禮，一路以來都有弟弟相陪。

彭偉倫指出，令他印象最深刻的是在坑子口第一次實彈射擊時，作為M1A2T的裝填手，在戰車砲擊發的那一刻，在車內感受到M1A2T強大的戰力，也讓他很有信心與弟弟一同站在國家防線上，共同守護美麗的家園。

而彭偉倫的弟弟是同單位的中士副車長彭韋翰，他在M1A2T戰車上擔任射手職位，在接裝前原是CM11「勇虎」戰車的駕駛，原本較無接觸射控系統的經驗。彭韋翰強調，好在受訓期間，有車長以及排輔的指導，才讓他對這台戰車強大的性能有更多了解。

「陸軍裝甲第五八四旅聯兵三營換裝M1A2T戰車成軍典禮」31日舉行，圖為聯兵三營戰二連裝填兵彭偉倫上兵（右）、聯兵三營戰二連副車長彭韋翰中士（左）。（記者方賓照攝）

回憶受訓期間，彭韋翰印象最深的也是坑子口實彈射擊時，當戰車主砲發射的那種震撼，令他感受到國家戰力的大幅提升，也更加激發了他保衛國家的信心。

彭韋翰也感性說，他知道哥哥在這段時間非常辛苦，卻還是持續扮演好兄長的腳色，在他最繁忙的時候，給予最大的鼓勵和支持。彭韋翰除了感謝哥哥外，也暖心喊話未來會與哥哥努力完成各項操演及任務，也同時會精進自己的本職學能，讓更多、更好的經驗傳承下去。

今年7月，陸軍於新竹坑子口靶場驗證M1A2T性能，進行「靜對靜、靜對動、動對動」等射擊科目，實彈發射120公厘訓練彈全數命中目標，展現精準火力、穩定射控與高動態命中能力。賴總統當時也親赴現場視導，大讚M1A2T不愧是「地表最強戰車」；他今天主持成軍典禮時也向官兵說，現在看到部隊正式成軍、士氣高昂，「我與全體國人都為你們感到驕傲」。

