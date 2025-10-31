圖輯》「地表最強戰車」M1A2T成軍 台灣裝甲戰力邁入新世代

總統賴清德31日主持「陸軍裝甲第五八四旅聯兵三營換裝M1A2T戰車成軍典禮」，並校閱部隊及裝備。（記者方賓照攝）

〔記者方賓照／台北報導〕國軍首支配備美製M1A2T主力戰車的部隊正式成軍，陸軍今（31）日上午於新竹湖口營區舉行裝甲第584旅聯兵三營換裝M1A2T戰車成軍典禮，由總統賴清德親自擔任主席主持並登車校閱部隊，象徵台灣裝甲戰力邁入新世代。

陸軍編列新台幣405億2415萬元持續預算，於民國108年至116年對美採購108輛被譽為「地表最強戰車」的M1A2T戰車，目前已有80輛運抵台灣，第3批28輛預計明年初抵台。

584旅聯兵三營的2個戰車連，是國軍第一個換裝M1A2T的部隊，由CM11戰車換裝M1A2T，接續聯兵一、二營會各換裝2個戰車連，而機步269旅其中一個聯兵營，轄下戰車連也會換裝M1A2T戰車。

M1A2T主砲為120公厘口徑滑膛砲，有效射程內可貫穿850公厘均質鋼板，並搭配獵殲系統（Hunter-Killer），擁有數位化內裝及遙控槍塔，亦配備「車際間資訊互聯系統（IVIS）」。

總統賴清德31日主持「陸軍裝甲第五八四旅聯兵三營換裝M1A2T戰車成軍典禮」，並校閱部隊及裝備。右為M1A2T，左為CM11勇虎戰車。（記者方賓照攝）

總統賴清德在陸軍司令呂坤修上將陪同下，校閱M1戰車部隊及裝備。（記者方賓照攝）

總統賴清德校閱M1戰車部隊及裝備，並與官兵合影。（記者方賓照攝）

