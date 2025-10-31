南韓將偕美支援造核動力潛艦 蘇紫雲：牽動日水下建軍、對我影響小

本月下水的南韓海軍島山安昌浩級第二批1號艦「蔣英實號」（SS-087），為首採AIP系統搭配鋰電池的柴電潛艦。（南韓海軍官方Facebook）

〔記者陳治程／台北報導〕南韓總統李在明前（29）日會晤美國總統川普，會中就南韓籌建核動力潛艦一事達共識並提後續磋商，強化南韓自衛能力。國防院學者蘇紫雲認為，這決定是兩國「一拍即合」，符合韓發展軍工業、強化遠程打擊與護航需求；也滿足美重振造船業，借盟邦之力圍堵中國的戰略；他也提及此舉可能牽動日方水下戰力規劃，但對我建軍影響相對較小。

南韓總統李在明29日出席韓美領袖高峰會，並與美國總統川普會談，期間，李在明當面向川普請求提供核動力潛艦燃料，以提高自衛能力；南韓政府高層會後表示川普認同此想法，並提議進行後續磋商；李在明還強調，其爭取的是搭載常規武器的核動力潛艦（SSN），非裝載核武的核攻擊潛艦（SSBN）。韓聯社報導則指，這是南韓繼盧武鉉政府時期的2003年後，時隔22年再有相同規劃。

日前在南韓慶州APEC年會碰頭並進行談話的美國總統川普（左）、南韓總統李在明（右）。（歐新社資料照）

對此，國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲指出，南韓會提出此要求，除對中國解放軍海軍、北韓海軍有所顧忌外，也考量到自家海軍的長程打擊，以及南海等遠海地區的作戰護航能力，在籌獲核動力潛艦後，南韓不只能滿足上述需求，也能在韓美同盟的基礎下，共同圍堵中、朝擴張。另一方面，他強調此舉也滿足了南韓發展軍工業、美國重振造船業的長期願景，兼具經濟戰略意義。

不過，蘇紫雲補充，南韓若順利籌獲核動力潛艦，可能會牽動日方對水下戰力的規劃，在既有「蒼龍級」、「大鯨級」柴電潛艦的基礎下，審慎考慮籌獲同型艦的可能性，尤其在日方新任首相高市早苗走馬上任之際，這部分有後續觀察的空間。

我國首艘自製柴電防禦潛艦「海鯤號」。（SS-711）。（本報資料照）

關於這項規劃是否影響我國新型潛艦的未來籌獲？蘇紫雲表示可能性「相對小」，除我國採守勢作戰、戰備上未必需要核動力潛艦外；就作戰特性而言，柴電潛艦的匿蹤性仍較核動力潛艦為優，操作成本也較低，經濟性也更符合我國所需，因此，短期內並不會對東亞水下戰力產生顯著的衝擊。

