歡慶第47個榮民節 退輔會偕海內外榮民、團體齊聚大會共歡樂

退輔會主委嚴德發說，本會是為了好好照顧榮民而生，未來會配合行動政府理念，持續精進榮民服務，落實「榮民在那裡，服務到那裡」的目標。（退輔會提供）

〔記者陳治程／台北報導〕負責我國退伍軍人相關事務的國軍退輔會至今已設立71年，且恰逢第47屆榮民節，為紀念重要節日，退輔會主委嚴德發昨（30）日在中彰榮譽國民之家主持慶祝大會；透過結合園遊會、愛馬體驗、藝文美展及聯誼餐會等豐富內容的嘉年華形式，以及台中榮總、榮服處、榮家及農場攤位等多元服務，為這年度節日留下難忘回憶。

活動初始，大會先是頒發第47屆榮民楷模獎狀、獎金，表揚沈榮等20位榮民。這些榮民楷模分別來自不同領域，有人事業有成、協助榮民就業；有人慷慨捐助、扶助遺孤；亦有長年投入志願服務、熱心關懷社會的榮民代表，他們的善行義舉感動人心，足為楷模。

隨後，嚴主委頒贈獎座表揚輔導退除役官兵就業績效優良企業團體，包括長榮海運、欣興電子等12家企業、機構，感謝他們協助退除役官兵二度就業，穩定家庭與生活，促進國軍募兵制及社會安定。此外，嚴主委還邀請並表揚海外榮光聯誼會為首的8個單位，感謝其長期支持輔導會各項照顧與服務工作，彰顯榮民無論身在何處，皆心繫國家的榮光精神。

國軍退輔會71周年暨第47屆榮民節慶祝大會30日在中彰榮譽國民之家舉辦，由退輔會主委嚴德發親自主持。（退輔會提供）

嚴德發表示，本會的主要目的，就是要好好照顧、安置一生戎馬功在國家的退除役官兵。因此，退輔會一直秉持「崇功報勳」理念，致力於照顧榮民的各項輔導工作。不論社會如何變遷，榮民對國家的貢獻永遠無法抹滅，我們照顧退除役官兵的初心與承諾，也永遠不變。

未來會在既有基礎上與時俱進，結合政府行動創新的精神，落實「榮民在那裡，服務到那裡」，為榮民眷提供優質、符合實際需求的各項服務照顧。

退輔會主委嚴德發表揚長榮海運等12家優良企業，感謝其為退伍軍人二度就業發揮貢獻。（退輔會提供）

值得一提的是，大會上特別播放了微電影《戰爭無情．和平無價：榮民精神的永恆火炬》，藉由珍貴歷史照片與老兵回憶的口述歷史，讓現場榮民和與會人員重回那段戰火連天、軍民同心的時代。

退輔會表示，影片不僅傳達戰爭的殘酷與和平的得來不易，也凸顯榮民前輩支撐台灣走過風雨許多功勞；他們在軍旅生涯中保家衛國，退伍後投入國家建設，從橫貫公路、曾文水庫，到北迴鐵路、雪山隧道……都留下了他們的汗水與足跡。沒有榮民前輩們犧牲奉獻，就沒有今日台灣的安居樂業。榮民節不僅是節日，更承載著國家的歷史，蘊含榮民堅毅奉獻的精神。

