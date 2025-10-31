國軍各戰區明年7月前成立無人機大隊 柯永森：編制、教範是關鍵

圖為陸軍聯兵旅的戰術型近程無人機。（國防部發言人官方Facebook）

〔記者陳治程／綜合報導〕為有效整合各型戰術無人機，國防部日前證實，各作戰區預計明（2026）年7月前編成無人機大隊，深化部隊運用新興裝備及兵力。對此，國防院學者柯永森表示，國軍成立無人機大隊有效增強防衛體系的嚇阻能力、體現軍民融合並展現自我防衛決心；但在正式編成前，無論是場地、訓練課目，甚至是編裝和教範都應嚴謹審視，才能發揮專業職能。

（原文「探究「國軍各作戰區建置無人機大隊的意涵與省思」由國防院中共政軍與作戰概念研究所委任研究員柯永森撰述，本報獲國防院同意全文轉載）

「俄烏戰爭」（Russo-Ukrainian war）中，無人機改變戰爭型態與戰術戰法，震撼全球；我國國防部因應敵情威脅，向美國採購「MQ-9」、「彈簧刀」無人機，中科院委製「銳鳶」、「騰雲」、「勁蜂四號」無人機，並與民間合作發展「軍用商規」多款無人機供部隊使用。2025年10月23日，部長顧立雄於在立法院外交國防委員會業務報告中提到，各作戰區將新增無人機大隊；立法委員陳俊宇質詢有關無人機大隊的架構及編裝規劃；陸軍參謀長陳建義進一步指出，規劃在明年7月前全部成編。本文從「編裝」與「戰訓」面向，探究「無人機部隊」的編成意涵及省思。

圖為今年漢光41號演習首度曝光的陸軍微型無人機，由特戰官兵實施操作。（國防部發言人官方Facebook）

編成意涵

「編裝」是「編制」與「裝備」的簡稱，是部隊任務賦予、人員補充及裝備籌購之依據。國軍規劃於2026年7月底前在陸軍各作戰區編成「無人機大隊」，其設置包含戰略、政治、產業、與安全等多重意涵。

一、增加防衛與嚇阻能力

當前國軍面臨解放軍「灰色地帶威懾」、「由演（訓）轉戰景況」與龐大優勢的威脅，組建無人機專業部隊，朝「不對稱作戰」方向轉型，相較於傳統、大型戰車、火砲、飛機、艦艇，具有「速度快、運用靈活、風險低與相對成本效益高」優勢，可有效提升監偵、情資分享、阻滯、突破封鎖效果，增加嚇阻與防衛能力。

二、有效增加防衛體系

面對敵「灰帶侵擾」、「混合式威脅」（Hybrid threats）與大規模進犯等新興威脅型態的「可見軍事壓迫」，無人機部隊在監偵、防空、反艦、海域封鎖等多重任務中，提供快速反應，扮演「前哨」、「空中防衛」、「遲滯」、與「打擊」等主要或協力角色，增加整體防衛縱深與彈性。

三、軍民融合再次體現

成立無人機部隊，促使中山科學研究院（中科院）與國內無人機業者合作，及相關零組件、軟硬體控制系統、電子光學感測器等技術移轉、升級與發展，意味著供應鏈完整建構、更多創新策略、研發投入及國防工業與民用技術的交流、整合，使國防與民用技術相互支援、相輔相成，進而提升國防產業自主性與安全性。

四、自我防衛決心的具體展現

因應未來戰爭型態改變與科技戰場需求，無人機部隊象徵科技防衛、軍力創新與科技取代人力轉型，讓國人瞭解政府持續投入現代化裝備，提升防衛能力，加速組織轉型，有助於提高國人對防衛準備的認知與信心。同時向國際傳達臺灣「自我防衛意志與決心」，也讓敵人感受國軍戰力提升，與犯台必需付出代價」，達成有效嚇阻目標。

陸軍參謀長陳建義中將日前在立法院接受答詢時證實，國軍計畫在明年7月前編成各作戰區無人機大隊。（擷自立法院視訊隨選IVOD）

無人機部隊戰力發揚的些許省思

新興部隊從規劃、評估、編成到具基本戰力、發揮綜合戰力，是歷經嚴格訓練與無數次考驗的成果，這些訓練與考驗是人力資源、後勤維保、準則教範與系統整合等要項的不斷驗證及修訂。在部隊編成前審慎檢視下列事項。

一、部隊編成與人力資源規劃

陸軍各作戰區新編無人機大隊，編成前是否於某作戰區成立「編裝實驗｣部隊，藉以評估、驗證編裝架構、組織結構、任務規劃、運作流程與後勤支援的合理性及可行性，找出問題修調編裝，避免後續部隊重蹈覆轍。另隨著任務複雜度提升（偵察、攻擊、混合作戰），對無人機部隊不應只是重視機體，還需注重飛行操作手、任務規劃人員、資料（影像）分析人員、通信鏈路監控、維保與後勤支援等人員的教育訓練、人員輪替規劃。另配合未來無人機部隊規模與任務需求，制定專職專長代碼，設定招募、訓練、經管與升遷路徑，確保人員補充、任務運作無虞。

二、妥適訓場安排與駐、基地訓練課目規劃

國軍無人機部隊除模擬機訓練外，其空中實務操作無法脫離空域管理，與交通部民用航空局（民航局）《遙控無人機管理規則》之規範，尤其是靠近民用機場、人口密集區、禁（限）航區時，更受制約，深切影響無人機部隊訓練。因此對無人機部隊之駐地、基地、訓練場地、訓練空域、訓測課目等，均需妥敵規劃，避免無法充分訓練影響戰力發揮。

三、系統整合與運用

2024年3月國防部送立法院「國軍無人機運用現況及發展專案報告」指出，無人機購置採「中科院委製」、「國內商購」、「國外軍購」三路並行，機型包含「戰術近程無人載具」、「陸用型」、「艦載型」、「目獲型」、「監偵型」、「微型」等6款。圖為今年漢光41號演習首度曝光的陸軍微型無人機，由特戰官兵實施操作。（國防部發言人官方Facebook）由於廠商不同、機型多款，分別編制於陸、海、空三軍，建立資料鏈、分析能力與即時通報機制是關鍵，因此相關指揮控制系統、偵察系統、打擊系統需予整合，才能確保通訊鏈路、資訊共享機制、任務協調流程順暢。

四、嚴謹修、制訂相關準則

無人機大隊是國軍新興部隊，無人機形式、功能（陸上、海上、空中偵察、監視、攻擊等）多，任務角色、操作流程、指揮鏈、協同機制與戰術、戰法等，尚處探索、實驗階段，需參考外國經驗與準則，制定無人機相關準、教則，統一操作標準、整合不同機型與兵種協同、提升任務可靠性與安全性，這對於部隊成軍、編制與常態運用都非常關鍵。

今年初正式掛牌運作的陸軍無人機訓練中心，隸屬教準部。（副總統蕭美琴官方Facebook）

結語

因應敵情威脅、科技發展與戰爭型態改變，國軍於各作戰區增編「無人機大隊｣，有效提升區域偵監能力及打擊戰力，同時帶動國防自主產業、促進國防經濟發展，對增加防衛縱深、提升整體戰力、與防衛韌性，具正面意義；另每一個編裝調整都是戰力與機制重新整合的動態過程，涉及人、裝、系統、流程的組合與整合，在靈活、彈性編組作為時，仍是不容忽視的核心課題，需審慎為之。

