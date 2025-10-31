軍購進度落後、無人機部隊戰力各界關注 顧立雄11/3、11/6專案報告

圖為我國今（31）天正式成軍的首支M1A2T主力戰車部隊，隸屬陸軍裝甲584旅聯兵三營。（記者方賓照攝）

〔記者陳治程／台北報導〕國軍近年積極籌獲先進軍備，但部分大型儎台、新式彈藥採購案卻遭遇嚴重延宕，包括向美採購的66架F-16V Block 70戰機；另一方面，為建構新興不對稱戰力，各式軍規軍用、商規軍用無人機來勢洶洶，高度考驗各軍戰術、戰法更新及整合運用。為此，立法院外交及國防委員會下周將邀請國防部長顧立雄就專案報告上述兩議題，並備質詢。

根據立法院下周最新議程，外交及國防委員會下周一（3日）將邀請顧立雄，針對「近年國軍各項軍事工程落後及軍、商購案延宕原因分析及具體應處作為」進行專案報告，並備質詢。

請繼續往下閱讀...

此外，周四（6日）則接續就「因應無人載具大量投入現今戰場，國軍如何構建無人載具部隊及訓練規劃、裝備籌獲等具體做法」再度出席報告，並備質詢。

另一方面，因應美國總統川普（Donald Trump）近日訪問南韓、中國，並會晤李在明、習近平等高層人士，委員會在周三（5日）則將邀請外交部長林佳龍、國安局長蔡明彥等部會官員，報告「川普亞洲行及『川習會』後印太區域經濟、安全情勢對我之影響」，並備質詢。

