海鯤號潛艦交艦期程恐延後 台船澄清無滲水

〔記者洪臣宏／高雄報導〕今（31）日是10月最後一天，國內首艘自製潛艦海鯤號11月交艦目標幾乎確定跳票，有媒體報導海鯤號3次出海測試都出現滲水，正在「抓漏」，台船今傍晚澄清「並無滲水情況」，對該報導深表遺憾，籲請媒體善盡查證責任。

有媒體報導，海鯤號前3次海測，只要一拉出港進行測試時，就會出現滲水情形，這個狀況讓建造團隊傷透腦筋，台船、中科院、海軍與國外技協全力抓漏，但遲遲找不到源頭無法「堵漏」。

台船今發布新聞稿否認滲水，台船表示，潛艦國造團隊感謝國人關心與支持，今就特定媒體影射「海鯤軍艦」浮航測試期間，有「滲水之情況」並非事實，台船深表遺憾，特此澄清「海鯤軍艦」測試時「並無滲水情況」、以正視聽，並籲請媒體善盡查證責任。

海鯤號7月3日進行第三次浮航測試，台船當時表示，已執行各系統海上動態組合驗證，以及潛望鏡功能測試，台船公司將持續依測試結果，進行各系統調校改善。後來發生前董事長黃正弘及潛艦小組召集人黃曙光相繼離開團隊，而海鯤號9月2日夜間出塢移至碼頭，原本期待展開潛航測試，不過迄今仍無出港動靜。

新任董事長陳政宏9月間接受媒體專訪時，透露測試過程發現一些「小問題」，將進行精進、優化，原訂9月海測延後，兩個月內進行至少一次的浮航，與超過200公尺的深水潛航，11月交艦期程沒變。然而國防部長顧立雄10月間受訪時，坦承11月交艦有挑戰性。

