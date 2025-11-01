經典《中共間諜戰術全解析》大幅更新再版 曝近5年滲透案件台佔35％

中共鼓勵全民參與間諜活動，參與者包括政府機構、人民解放軍、國有企業、私人公司、中共體系單位，以及大學。（資料照，路透）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕中國正進行大規模間諜行動，滲透美國及盟友政軍體系，近期欲在英國建立大體量使館，就被質疑是建構間諜根據地。近日《中共間諜戰術全解析》再版，雖為1994年首次出版，但資料來源涵蓋美國國會報告、情報分析機構、司法起訴文件、被告供詞與媒體調查，具高度可驗證性與史料價值，是當時首部針對中國情報體系學術著作，曾引起國際矚目，本次新版作者也大幅翻新內容，研究指出過去5年800件滲透案例，就有35%是針對台灣。

中國在21世紀的全球戰略佈局中，情報滲透與非傳統作戰手段日益受到國際關注，該書首次出版於1994年，被認為是首部對中國情報體系進行結構性、方法論分析的學術著作，揭示中國間諜作戰的結構、策略與行動細節，涵蓋情報機關組織、科技與產業滲透手法、留學生與僑社操控、跨國鎮壓異議人士等核心面向，出版後即引起國際矚目。

請繼續往下閱讀...

本次新版，作者大幅增加新的案例與分析內容，為其多年研究成果的系統化總結，首度以中文出版。無論是政府公務員、企業高階主管、學術機構領導者、科學家、研究生或記者，本書都是理解當代中國影響力擴張與國際安全挑戰的關鍵讀本。

該書搜集超過800個中共間諜在全球活動的案件分析，進而指出在過去五年，中國國家安全部大幅改變其海外情報手法；中共採取「舉國體制」（whole-of-society）方式，透過金錢及其他誘因，鼓勵全民參與間諜活動。參與者包括政府機構、人民解放軍、國有企業、私人公司、中共體系單位，以及大學，這些案例就有約35%針對台灣。

該書針對中國國家安全部等關鍵部門的歷史演變、機構結構與對外任務，不僅抽絲剝繭揭露其如何滲透民主國家的學術、媒體與政治組織，更具體呈現個案操作手法，如利用在地商會掩護、設置海外警務站、以留學生身分為掩護進行科技情報轉移、透過微信與家屬監控異議人士，乃至聯合僑社發動抗議行動、施壓主流媒體。

而作者尼可拉斯・艾夫提米亞迪斯（Nicholas Eftimiades）則是美國國家安全與中國情報問題領域的重要專家，他在美國政府體系中服務逾30年，資歷涵蓋國防情報局（DIA）、國家安全太空辦公室（NSSA）、中央情報局（CIA）與國務院等機構，曾領導「次世代國安太空計畫」工程團隊，主導美國國家太空政策的制定與跨機構協調，為國防與情報界極具聲望的技術與政策專才，並曾在亞洲地區接受訓練，擁有深厚的跨國文化與情報背景。

有理文化近日出版《中共間諜戰術全解析》。（有理文化提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法