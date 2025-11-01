自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

M1A2T戰車成軍新構型雲豹甲車曝光 疑為通訊微波車

2025/11/01 11:11

陸軍昨日舉行裝甲第584旅聯兵3營換裝M1A2T戰車成軍典禮，受校的營部序列中，出現疑似通訊指管用的新構型雲豹甲車（如圖箭頭）。（圖取自陸軍司令部臉書）陸軍昨日舉行裝甲第584旅聯兵3營換裝M1A2T戰車成軍典禮，受校的營部序列中，出現疑似通訊指管用的新構型雲豹甲車（如圖箭頭）。（圖取自陸軍司令部臉書）

〔記者吳哲宇／台北報導〕陸軍昨日在湖口基地舉行裝甲第584旅聯兵3營換裝M1A2T戰車成軍典禮，受校的營部序列中，出現疑似通訊指管用的新構型雲豹甲車，當下經記者詢問，陸軍幹部表示，該車為通訊微波車。

成軍典禮難得展示完整裝甲聯兵營的完整序列，這輛通訊用雲豹甲車隱藏在營部序列的最後方，校閱時平面角度只能看到以偽裝網包覆聳立的天線罩及部分機電結構，

由於高聳的天線罩及龐大機電結構顯著，過去未曾曝光該裝備外型。記者經詢問，陸軍幹部表示其為通訊微波車。惟當下因場地管制，未能近距觀察。

