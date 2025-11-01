不到一小時就上手！ 洛馬改造黑鷹直升機變遠端遙控測試成功

洛馬將「MATRIX」自主系統安裝在「黑鷹」直升機，使一般士兵也能遠程操作。（圖取自洛克希德馬丁公司）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國洛克希德馬丁公司10月30日證實，1架安裝「MATRIX」自主系統的「黑鷹」直升機，曾首度在美陸軍演訓中，全程由官兵操作並順利完成測試任務，而該名官兵僅訓練不到一小時就能多次指揮精確投放裝備。

洛馬指出，該公司研發的「MATRIX」系統與其子公司塞考斯基打造的「黑鷹」直升機結合，成為「可選駕駛黑鷹」（OPV Black Hawk），在今年8月投入美陸軍「北方打擊25-2」演訓，首次由一般官兵、而非專業測試或飛行人員操作。

「OPV黑鷹」在演訓期間，測試了空投、吊掛、機載等3種運輸方式，進行不同類型的後勤課目。官兵以平板電腦操作「OPV黑鷹」飛往約129公里外的地點，再由機上官兵空投物資模擬執行補給任務。

此外，「OPV黑鷹」也驗證自主系統操作機體懸停，以及在不同環境、吊掛不同物資時的飛行能力，並完成掛載水箱、「海馬士」多管火箭彈箱等6次吊掛任務；並運載模擬傷患，由機上官兵操作執行後送，展現多元任務潛力與操作彈性。

洛馬表示，「黑鷹」機上先進的航電與任務系統，原需要訓練有素的飛行員才能操作，如今透過「MATRIX」，就可讓一般官兵擁有類似能力。期間，1名美陸軍國民兵士官長接受訓練不到1小時，就能有效操作「OPV黑鷹」。不過，在演訓期間，「OPV黑鷹」上仍有飛行員監督操作、確保安全。

塞考斯基副總裁里奇表示，在生死攸關的時刻，MATRIX飛行自主系統能夠徹底改變軍事人員執行任務的方式。未來「OPV黑鷹」除用於支援飛行員執行嚴苛飛行任務、降低人員負擔，也將成為可自主執行任務的大型無人機。

