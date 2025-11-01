限制級
烏東告急！澤倫斯基：17萬俄軍壓境 波克羅夫斯克情勢艱困
烏克蘭東北部城市蘇梅（Sumy）一棟公寓大樓，10月31日凌晨遭俄羅斯無人機攻擊後起火燃燒，消防人員緊急出動雲梯車灌救。（美聯社）
〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基10月31日表示，俄羅斯已在烏克蘭東部的頓內茨克地區，部署了約17萬名部隊，正對戰略要地波克羅夫斯克（Pokrovsk）發動猛攻，企圖取得一場重大戰場勝利。他坦言前線情勢「艱困」。
根據美聯社報導，澤倫斯基在基輔一場記者會上說：「波克羅夫斯克的局勢很艱難。」他承認部分俄羅斯單位已滲透入城內，但他堅稱烏克蘭守軍正在清除他們。「波克羅夫斯克有俄國人。他們正在被摧毀，被逐步摧毀，因為我們需要保存我們的人員。」
烏安全局揭戰果 證實去年已摧毀俄極音速飛彈
與此同時，烏克蘭安全局（SBU）局長馬柳克（Vasyl Maliuk）則在同場記者會上，揭露了烏軍的不對稱反擊戰果。他透露，自今年初以來，烏克蘭已成功對俄羅斯的煉油設施，進行了超過160次遠程打擊。
馬柳克更首度證實，烏克蘭部隊去年已在俄羅斯境內的一處軍事基地，於地面上摧毀了一枚俄軍先進的「榛果樹」（Oreshnik）極音速飛彈。這款去年底才被普廷吹捧為「無敵」的武器，據稱是在距離烏克蘭邊界約500公里的卡普斯京亞爾（Kapustin Yar）靶場被擊中。
與此同時，聯合國烏克蘭人道事務協調員施梅爾（Matthias Schmale）警告，今年以來，烏克蘭的平民傷亡人數比2024年增加了30%。他特別擔憂俄羅斯幾乎每日對烏克蘭能源設施的空襲，因為今年的冬天預計將比去年更為寒冷。施梅爾表示，摧毀能源基礎設施，「顯然衝擊了平民，是一種恐怖行徑。」
