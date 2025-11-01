德國防支出不只暴增70％ 2026年建軍計畫達13.5 兆

根據外媒「POLITICO」披露德國政府文件，發現德國計畫明年起將斥資3770億歐元（約新台幣13.5兆元），大規模籌獲先進陸海空、太空與網路作戰裝備。（圖取自德國聯邦國防部）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕德國原定在2029年前將國防支出提高逾三分之二，現在恐更加超越，根據外媒「POLITICO」披露德國政府文件，發現德國計畫明年起將斥資3770億歐元（約新台幣13.5兆元），大規模籌獲先進陸海空、太空與網路作戰裝備，革新整體防衛戰力，且近半數將由本土廠商負責，鞏固國防產業韌性，但同時清單也有許多為長期項目而無明確達標期程。

報導指出，長達39頁的德國聯邦國防軍2026年軍備採購計畫，列出總值3770億歐元、320項武器採購清單，其中178項已確定承包商，其餘仍標註為「待決定」，顯示建軍計畫仍有大部分停在規畫階段。不過確定的178項標案約160項由德國企業取得，總值約1820億歐元（約新台幣6.5兆元）。

請繼續往下閱讀...

在160項的本土廠商產品中，萊茵金屬為最大宗約53項採購案，總額超過880億歐元（約新台幣3.14兆元）。約320億歐元直接流入萊茵金屬，其餘由子公司及合資企業獲利，包含687輛美洲獅步兵戰車與數量未知的拳師輪型裝甲車。

其次則為迪爾防衛公司，共取得21項目，總值173億歐元（約新台幣6179億元）。文件顯示，德軍將採購14套完整IRIS-T SLM系統，含396枚中程版飛彈及300枚短程版飛彈，這些項目合計約42億歐元。配合採購561輛「天空突擊兵30」防空砲車，打造多層次防空網。

另考量未來戰場趨勢，德國將擴大現有以色列製「蒼鷺TP」無人機規模，添購約1億歐元的新彈藥，並以16億歐元採購12架「Luna NG」偵察無人機，以及以6..75億歐元採購4架uMAWS海上無人機，滿足海空軍無人自主系統需求。

太空領域方面，涵蓋超過140億歐元衛星計畫，將引進新一代地球同步軌道（GEO）通訊衛星、地面控制站，並斥資95億歐元打造低地軌道（LEO）衛星群等，提升戰場通聯效能和太空、網路作戰能量。

對外採購部分，包含向美國採購25億歐元、15架F-35A戰機，11.5億歐元、400枚第5批次b型「戰斧」飛彈、3套「堤豐」（Typhon）飛彈系統（約2.2億歐元），以及4波音P-8A「海神」海上巡邏機（約18億歐元）等。

金融時報今年6月報導，德國軍事支出將從今年的950億歐元（約新台幣3.39兆），到2029年增至1620億歐元（約新台幣5.78兆）。但結合現有文件，該數字應會增加更多。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法