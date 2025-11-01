軍武圖輯》空軍「天龍操演」落幕 戰機投彈、紅外線飛彈射擊好精準

IDF經國號戰機飛往目標空域，待命投放25磅訓練彈。（圖取自軍聞社）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕空軍司令部日前展開「114年戰術總驗收」，透過多項戰術課目競賽，檢視各聯隊年度戰備訓練成果。今年規劃「防空攔截暨AGTS射擊」、「夜間潛力裝掛」、「紅外線飛彈射擊」、「25磅訓練彈投擲」與「憲兵部隊輕兵器射擊競賽」等5項戰術層級鑑測課目，強化空防戰力。

F-16V戰機射擊響尾蛇飛彈。（圖取自軍聞社）

空軍「戰術總驗收」，又稱為「天龍操演」，為每年舉辦重要驗證評估，區分上、下半年實施，上半年為「戰術驗收」，下半年為「戰術競賽」，以驗證各單位戰訓成效，參與單位涵蓋各聯隊飛行員與地勤人員等相關編組。

幻象2000戰機起飛，執行紅外線飛彈射擊任務。（圖取自軍聞社）

「防空攔截暨AGTS射擊」項目考驗飛行員接獲命令後的緊急起飛與任務應變能力，任務機於戰管引導下，模擬視距外飛彈攻擊及目標識別，並在抵達射擊位置後執行AGTS（Aerial Gunnery Target System）機砲射擊；過程中，飛行員必須在高壓、高速及高G力環境下保持精確操作，完成防空攔截及驅離敵機任務。

一聯隊官兵於夜間進行潛力裝掛競賽。（圖取自軍聞社）

在「紅外線飛彈射擊」測驗中，以靶機投放照明彈模擬敵機熱源，考驗飛行員於接戰時的目標捕獲與射擊判斷，飛行員須正確研判敵我態勢，靈活掌握射擊角度與戰機性能，運用戰術動作搶占有利位置，於最適時機發射飛彈，精準擊落模擬敵機。

飛行員在「25磅訓練彈投擲」課目中，順利摧毀目標。（圖取自青年日報）

「25磅訓練彈投擲」則驗證飛行員配合整體作戰規劃，在不同構型下使用空對面彈藥的投射操作技巧，飛行員以低空飛行方式進行投彈，並在投彈後迅速爬升脫離，避免遭受地面敵軍防空火力攻擊，藉此提升戰機出擊的存活率，同時順利摧毀目標。

官兵搬運AIM-9M響尾蛇飛彈。（圖取自青年日報）

在「25磅訓練彈投擲」競賽中，風向是影響投彈準確度的最大因素，飛行員除須依據自身對風向的判斷修正追瞄位置外，並須仰賴靶場管制官報讀彈著，以進行更加細微的瞄準與修正。

四聯隊官兵裝載F-16V戰機20機砲。（圖取自軍聞社）

首次執行「紅外線飛彈射擊」的第3聯隊飛行官柯上尉表示，尋標器操作與檢查程序相當具挑戰性，飛行員須在鎖定目標的同時完成各項檢查，稍有誤差即可能影響射擊精準度，甚至造成危安。

