M1成軍臂章「TAIWAN ARMY」熱議 陸軍：與中華民國國旗相互輝映

陸軍M1A2T成軍典禮紀念臂章上的Taiwan，係考量整體規劃設計，結合「為誰而戰、為何而戰-中華民國的生存發展與臺澎金馬人民安全福祉而戰」信念，與右臂中華民國國旗相互輝映。（資料照，記者吳哲宇攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕國軍首支配備美製M1A2T主力戰車的部隊31日正式成軍，官兵左手臂章上的「TAIWAN ARMY」引發熱議，甚至還有部分人士對此有政治上的聯想，在網路社群討論著是台灣陸軍還是中華民國陸軍，軍方人士說，官兵們左手臂章有著「TAIWAN ARMY」字樣，右臂則是中華民國國旗，兩者相互輝映。

陸軍司令部今天指出，美軍售臺灣M1A2T戰車，係特別為臺灣專屬型式，末尾為「T」即代表Taiwan，美國基於「臺灣關係法」與「對臺六項保證」，提供我國防衛性武器，不僅建構更堅實的防衛戰力，確保國家安全與維持區域和平穩定，更是鞏固臺美安全伙伴關係。

陸軍表示，陸軍584旅聯兵三營M1A2T成軍典禮紀念臂章上的Taiwan，是考量整體規劃設計，結合「為誰而戰、為何而戰-中華民國的生存發展與臺澎金馬人民安全福祉而戰」信念，與右臂中華民國國旗相互輝映，期勉官兵體認國家與國人的期許，堅定守護中華民國，保護臺灣的核心價值。典禮後收執紀念，非常態性配掛。

陸軍司令部強調，國軍堅持軍隊國家化的立場不會改變，籲請外界勿過度解讀，持續給予國軍支持。

總統賴清德31日主持「陸軍裝甲第五八四旅聯兵三營換裝M1A2T戰車成軍典禮」，並校閱部隊及裝備。右為M1A2T，左為CM11勇虎戰車。（資料照，記者方賓照攝）

紀念臂章的設計，以戰車的側身圖像為主體，外型採用半圓角的盾形，象徵堅固防線與守護家園的決心，也代表新式戰車在國防體系中肩負的重要使命。臂章上草寫的「TAIWAN」字樣，展現部隊在戰場上迅捷行動、堅毅作戰的精神。因此這枚臂章不只是一個軍事識別的標誌，更是一份榮耀的象徵，代表著我們守護國土的信念與使命。

「M1A2T成軍典禮紀念臂章」結合設計上的立體層次，以及MIT的精緻高密度刺繡，採用耐磨邊緣縫合（可鎖針或黏背選項），表面超高質感、高飽和顯色，適合配戴於外套、作戰服、背包或作為收藏展示用，將守護的力量，化作大家可隨身配戴的榮耀。

