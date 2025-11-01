賴總統點將》曾觀摩美軍「紅旗」聯演 吳佳興接任空軍427聯隊長

吳佳興少將在擔任空軍飛訓部指揮官期間，112年為通過單飛測驗的學員掛上單飛臂章，也是首批自T-34型機直接換裝勇鷹高教機的班隊。（圖：取自空軍司令部臉書專頁）

〔記者羅添斌／台北報導〕由美國太平洋空軍（PACAF）主辦的「紅旗阿拉斯加」（Red Flag Alaska），為美軍與盟邦國家具有代表的聯合演習之一，今年6月的「紅旗阿拉斯加」聯演，更因為美軍官方照片罕見揭露我國觀察員參與這項演習，受到國際矚目。

當時代表我國空軍參與「紅旗阿拉斯加」聯演的，正是時任空軍飛行訓練指揮部指揮官吳佳興少將，吳佳興雖然是著西裝在大合照中亮相，但他具有的中華民國空軍少將的軍銜及軍職，同樣受到各國空軍代表的支持。吳佳興在本月的將領調動作業中，已獲總統核定升任為空軍第427（台中CCK）戰術戰鬥機聯隊長。

請繼續往下閱讀...

美軍在今年6月的「紅旗阿拉斯加」多國聯合演習，日、菲、泰等多個印太鄰邦皆派遣兵力出席，官方更揭露我方派遣觀察員丶吳佳興少將（左一）參與演習，實屬罕見。（美軍DVIDS網站）

軍方人士說，吳佳興為優秀的F-16戰機飛行員，由於在美受訓時與美方丶各國空軍受訓飛行員關係良好，因此在初任上校時，就獲選出任我國駐美代表處的武官，與美國國務院丶國防部以及僑界的互動十分深厚。

吳佳興少將今年6月應邀參與美軍紅旗聯演時，職務為空軍飛行訓練指揮部指揮官，目前已升任為空軍427戰術戰鬥機聯隊長。（美軍DVIDS網站）

吳佳興少將在擔任空軍飛行訓練指揮部期間，適逢空軍換裝勇鷹高級教練機的重大轉換期，讓飛行學員直接由T-34型教練機直接換裝勇鷹高教機，首批換裝並且通過勇鷹高教機單飛測驗的學員，就是由吳佳興指揮官為學員們掛上勇鷹臂章。

軍方人士證實，吳佳興少將本月已調任為空軍第427（台中CCK）戰術戰鬥機聯隊長。對於F-16飛行員為什麼會接任以IDF戰機為主體的427聯隊長？軍方人士說，聯隊長是指揮職，與他過去飛過什麼機型之間，沒有必然的關係，過去就有多位F-16飛行員擔任過IDF戰機的聯隊長，吳佳興並非首例，而吳佳興先前應邀觀摩美軍「紅旗阿拉斯加」聯演的經驗與心得，也正可以此提點IDF戰機部隊飛行員。

吳佳興（中）過去曾任駐美代表處上校武官，與美國政界丶國防部官員及僑界關係良好深厚。（圖：取自外交部網站）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法