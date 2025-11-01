M1戰車連長孫韜奇表現優異 中將老爸在場觀禮竟是他！

31日舉行的M1戰車部隊成軍典禮上，由CM11戰車連長（左）將象徵584旅聯合作戰計畫的資料交接給M1A2T戰車連連長孫韜奇（右），代表作戰任務交接完成。（資料照，記者方賓照攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍31日舉行裝甲第584旅聯兵三營換裝M1A2T戰車成軍典禮，由總統賴清德主持並登車校閱部隊，象徵台灣裝甲戰力邁入新世代。聯兵三營一位戰車連連長孫韜奇表現優異，更以慷慨激昂的語調丶俐落的動作，成為全場焦點。

軍方人士今天指出，孫韜奇受軍人父母影響，自考取陸軍官校開始，就不斷挑戰自我、磨練自己的體能及意志力，外語相當流利，獲部隊選派赴美受訓，返國後擔任M1戰車的種子教官，並且擔任M1戰車接裝部隊的戰車一連連長職務。

孫韜奇進入M1戰車內，高聲喊出口令之後，M1戰車隨之啟動，看的全場人士熱血沸騰。（圖：取自總統府網站影片）

在31日舉行的成軍典禮上，由CM11戰車連長將象徵584旅聯合作戰計畫的資料交接給M1A2T戰車連連長孫韜奇，代表作戰任務交接完成，孫韜奇隨後以俐落的動作登上M1A2T戰車，接著又撕下砲塔上的偽裝布，露出584旅戰車連部隊番號，代表M1A2T戰車正式納入國軍戰鬥序列，孫韜奇隨後快速進入戰車內，高聲喊出口令之後，M1戰車隨之啟動，看的全場人士熱血沸騰。

在參觀台上，除了賴清德總統對M1戰車部隊整體表現表達肯定之外，孫韜奇的中將老爸也在台上觀禮，看著兒子孫韜奇的表現，內心無比的驕傲，這位老爸在台灣社會知名度相當高，他就是目前仍兼任國防部發言人角色的國防部政務辦公室主任孫立方中將。

孫韜奇的父親正是現階中將丶兼任國防部發言人的國防部政務辦公室主任孫立方（右），孫立方經常陪同國防部長顧立雄（中）到立法院報告備詢。（資料照，記者塗建榮攝）

孫立方是在2022年4月接任國防部軍事發言人，在這3年多任職期間，正逢中共大舉以軍演威脅、影響臺灣之際，他是唯一全程參與反制共軍認知作戰、乃至主動先制之政戰將領；並應邀於2024印太司令部資訊作戰會議中，以英文發表視訊演說，分享臺灣經驗。

熟悉戰略溝通丶精準掌握媒體新聞議題的孫立方，在國防部長顧立雄接掌國防部之後，孫立方的專業表現讓顧立雄眼睛一亮，也因此，顧立雄到立法院委員會報告備詢時，都會由孫立方陪同。

