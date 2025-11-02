「陸勝1號」操演奔襲逾200公里 TAK套件讓官兵可掌握共同圖像

陸軍年度重點實兵對抗「陸勝一號」操演日前在彰化縣大城鄉台西村海堤登場，由裝甲第542旅（甲軍）與機步第234旅（乙軍）展開攻防對抗演練，模擬真實戰場情境。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕陸軍司令部首度舉辦的「陸勝1號」操演10月31日圓滿落幕，這場為期7天6夜不間斷的演訓，不僅使裝甲542旅與機步234旅官兵，獲得全旅實兵、實地、實裝的攻防對抗經驗，還機動超過200公里。值得一提的是，攸關作戰共同圖像的部隊覺知應用套件（TAK），具備即時影像、監控資訊回傳能力，讓官兵提高戰場掌握與指管效率有著莫大幫助。

根據軍方消息，這次「陸勝1號」操演在中台灣舉行，由陸軍教準部擔任統裁部，由陸軍六軍團裝甲542旅與十軍團機步234旅進行全旅實兵對抗，兩支部隊在中、彰一帶遭遇，並進行攻防演練。這次不僅納入空軍、陸航等眾多部隊，也動員了後備軍人投入操演，無論規模與貼近實戰程度，皆更勝以往。

值得注意的是，兩支部隊在這次7天6夜的操演中，皆跨區機動超過200公里，且不乏長時間、長距離的夜間機動，對官兵的精神與體力都是十分大的考驗。而這次操演以防衛作戰為想定，採「實兵實裝、自由統裁、階段管制」三大原則，藉由狀況誘導方式引導參演部隊完成攻、防、遭遇、追擊及逐次抵抗等科目，檢驗各級幹部臨機判斷與通資維持能力。

陸軍日前運用TAK手機於圖上標繪災區情形，整合救災資訊，建立救災共同圖像，並在這次陸勝1號操演繼續使用。（資料照，陸軍司令部提供）

另外，新式裝備也加入這次演訓之中，除了各式無人機，還運用了部隊覺知應用套件（Team Awareness Kit，簡稱TAK），運用即時影像與監控資訊回傳，藉此提高戰場掌握與指管效率，達成「精確掌握敵情、快速決策及靈活用兵」目標。TAK是一種可用於手機的軟體，可提供各單位分享位置、目標鎖定，同時還可以使用通信功能，對於官兵進行聯合作戰任務幫助甚大。

