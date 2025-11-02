中國「不控制菲北、就無法侵台」 美進駐菲國北疆練封鎖巴士海峽

菲律賓士兵在巴丹群島的一座島上升旗。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍正將部隊與反艦飛彈，部署至距離台灣不到145公里的菲律賓最北端前哨巴丹群島（Batanes）。《路透》一篇深入當地的專題報導陳述，美菲聯軍此舉的一個明確目標是，一旦北京對台動武，便封鎖巴士海峽（Bashi Channel），拒止中國軍艦進入太平洋。一位菲律賓前軍事首長更直言：「如果你無法控制菲律賓北部，你就不可能入侵台灣。」

報導指出，巴丹群島坐落在巴士海峽的南緣，這條位於菲律賓與台灣之間的主要航道，是連接南海與西太平洋的關鍵咽喉。菲律賓海軍前副司令、退役少將隆梅爾．王（Rommel Ong）表示：「我們應該有能力拒止中國對巴士海峽的控制。在衝突情境中，這個決戰點將決定誰勝誰負。」

反艦飛彈空運登場 模擬封鎖犯台艦隊

美軍今年4月至6月的一系列聯合演習中，已兩度將反艦飛彈發射器空運至此地。演習中登場的是美軍新銳的「海軍／陸戰隊遠征艦隊攔截系統」（NMESIS），該系統可發射匿蹤的「海軍打擊飛彈」（NSM），射程超過300公里。

報導稱，從巴丹群島的陣地發射，任何試圖侵台或封鎖台灣的中國艦隊，都將在其攻擊範圍之內，使巴士海峽化為中國艦隊難以突破的封鎖帶。就在美軍部署NMESIS的數日後，日本軍方追蹤數據即顯示，中國海軍「山東號」航艦戰鬥群，便穿越巴士海峽進入西太平洋進行演習。

戰爭陰影籠罩 居民憂心忡忡、省長制定應變計畫

然而，頻繁的軍演也為當地2萬居民帶來了戰爭的憂慮。65歲的雜貨店老闆娘胡芭德（Marilyn Hubalde）回憶，2023年美菲首次在此舉行兩棲作戰演習時，「我們嚇壞了，以為中國要打過來了」。

新上任的省長阿古托（Ronald "Jun" Aguto Jr.）則表示，他正在為戰爭做準備。其優先事項之一是更新省級應變計畫，以應對衝突爆發時，大量在台工作的菲律賓海外勞工（OFW）從台灣湧入的狀況。

