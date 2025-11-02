南韓、澳洲、日本都想要 只有6國擁有的核潛艦究竟有何魔力？

英國機敏級核動力潛艦。（歐新社檔案照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國總統川普日前於個人社群平台「真實社群」宣布，同意南韓建造核動力潛艦，若放眼印太地區，除了已與美國、英國達成合作共識的澳洲，連日本官房長官木原稔日前也隱晦表態「不排除所有選項」。由於核動力潛艦具有常規動力潛艦難以企及的續航力與速度，也具備更好的遠洋作戰能力，現今至少已有6個國家具備此能力，也是強權爭霸的關鍵軍備。

川普的發言，是源自於南韓總統李在明上月29日與川普會談時提到，柴電潛艦機動力不足，難以有效監控北韓與中國等其他國家潛艦活動，因此獲得美國同意建造不搭載核武器的核潛艦，不過，南韓要如何取得敏感的核動力技術，目前還不清楚。

至於東北亞另一大國日本也不排除引進核動力潛艦，日本內閣官房長官木原稔上月底接受媒體採訪時表示，日本不排除所有選項，將評估提升嚇阻力與應對能力所需對策。

俄羅斯北風之神級彈道飛彈核潛艦。（路透社）

核動力潛艦的建造門檻極高，因此檢視世界各國，目前只有美國、中國、俄羅斯、英國、法國與印度有現役核動力潛艦，且這6個國家皆擁有核武，核動力潛艦可說是「核三位一體」（核潛艦、彈道飛彈、戰略轟炸機）之中，不可或缺的要角。

至於同樣擁有核武的北韓，在今年3月透過官方媒體「朝中社」，公開「核子動力戰略導向飛彈潛艦」的建造情形，但實際狀況為何不明。

除了上述6至7國，巴西、澳洲也已初步取得核潛艦的入場門票，巴西在法國的協助下，最快將於2029年左右獲得5艘核潛艦，排水量約6000噸左右；澳洲則是在美國、英國AUKUS合作架構下，預計在2030年代中期獲得3艘美國排水量約8000至10000噸的的維吉尼亞級核動力攻擊潛艦，並朝研製AUKUS級核潛艦目標前進。

美國維吉尼亞級核動力攻擊潛艦。（路透社）

至於核動力潛艦的優勢為何？根據公開資訊，核動力潛艦的排水量普遍比常規動力潛艦更大，加上核反應爐可以提供幾乎無限的航程，如果艦艇補給充足，可以到常規動力潛艦難以企及的遠洋作戰；核潛艦的航行速度也比常規動力潛艦快上不少，例如英國機敏級核潛艦可以用30節（約56公里）時速高速航行，最先進的日本大鯨級柴電潛艦，最快也只能以20節（約37公里）潛航。

另外，上述有核潛艦的擁核國家，都擁有彈道飛彈核潛艦，因此可以在遠洋發射洲際飛彈等武器，對於敵國進行核打擊。但即使是非擁核國家，也可以派出搭載魚雷、反艦飛彈或巡弋飛彈的核動力攻擊潛艦、巡弋飛彈核潛艦執行任務，例如美國維吉尼亞級核潛艦，除了攜帶25枚MK-48重型魚雷，還搭載數十枚BGM-109戰斧巡弋飛彈，因此可在2000公里外對敵地面目標發動奇襲。

