中韓峰會當天！金正恩視察精銳特種部隊 指示「鍛造英雄軍隊」

北韓領導人金正恩（黑色皮衣）1日視察特種作戰部隊，表明進一步強化軍事力量的決心。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕北韓官媒北韓中央通信社（KCNA，朝中社）報導，北韓國務委員會委員長金正恩1日視察特種作戰部隊，表明進一步強化軍事力量的決心。當天，南韓總統李在明和中國國家主席習近平在亞太經濟合作會議（APEC）峰會場邊舉行會談，就朝鮮半島問題等進行了討論。

北韓領導人金正恩（黑色皮衣）1日視察特種作戰部隊，表明進一步強化軍事力量的決心。（路透）

金正恩1日視察北韓人民軍第11軍指揮部。南韓聯合通訊社（韓聯社）報導，第11軍被稱為「暴風軍團」，是北韓最精銳特種部隊，去年有不少該部隊成員被派往俄羅斯庫斯克（Kursk）地區學習現代戰爭戰術。

金正恩當天表示，「要把全軍鍛造成為和這支部隊一樣的常勝勁旅、英雄軍隊，是我們黨的意志和願望。」金正恩還提出了北韓軍特種作戰力量的強化戰略方針和重要任務。他提到，有必要採取措施強化朝軍的中樞核心力量，並稱黨中央軍事委員會將正式對軍事組織結構調整問題啟動審議。

金正恩強調，「決定戰爭與作戰勝敗的根本因素是思想。」朝中社報導稱，北韓軍為應對「世上最無恥、卑鄙的敵人」，堅決捍衛國家主權和發展權，金正恩對官兵的「勇猛和志氣」表示滿意，但並未點名提及南韓或美國。

此前，北韓外務省副相樸明浩針對韓中在領袖會談上討論朝鮮半島「無核化」一事表態稱，「我們會耐心地證明，就算這種無核化老調重彈一百遍、一千遍、一萬遍，也是決不可能實現的『白日夢』。」

